"Проиграют еще быстрее": Фейгин прокомментировал личное командование Путиным боевыми действиями

Если президент России Владимир Путин действительно самостоятельно принимает решение по войне в Украине на уровне бригадных генералов, это лишь ускорит поражение оккупантов.

На такие нелепые решения могут влиять затягивание войны и неудачный блиц-криг России. Всегда, когда в реализацию военного дела влезают люди, не являющиеся профессионалами, это заканчивается очень грустно.

Об этом рассказал российский правозащитник Марк Фейгин в комментарии 24 каналу.

"Если Путин действительно руководит командованием на уровне бригады – это для них беда. Потому что это означает, что они проиграют еще быстрее. Хотя я сомневаюсь, что это действительно правда", – рассказал Фейгин.

"Не доверяя генералам, Путин решил руководить собственноручно – в таком случае, предполагаю, что финал будет похожим на судьбу Николая II. Он также сам возглавлял ставку в период Первой мировой войны", – отметил российский правозащитник.

Напомним, по данным иностранных СМИ, Путин лично разрабатывает план форсирования реки Северский Донец в Луганской области. Российские оккупанты боятся форсировать водоем, потому что боятся погибнуть, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Когда и как Путин начнет реализовывать мечту о захвате Украины и восстановлении СССР – Фейгин и Ягун

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