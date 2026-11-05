Слом в Вашингтоне: что западные СМИ пишут о последствиях для Украины из-за поражения республиканцев на выборах в США / © ТСН

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Промежуточные выборы в США обернулись масштабным поражением Республиканской партии президента Дональда Трампа. Демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса — Палатой представителей и Сенатом. В то же время, они победили в ряде штатов, где республиканцы десятилетиями имели сильные позиции.

Что именно пишут влиятельные американские и европейские медиа о последствиях выборов в США для Украины в нашем обзоре ТСН.ua.

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Politico — помощь Украине могут восстановить

По информации Politico, западные союзники надеются, что после выборов Трамп станет более контролируемым.

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«Я ожидал, что Трампа сильно побьют, но не устроят такую бойню», — сказал в комментарии изданию европейский дипломат, работающий в Брюсселе.

По словам европейского дипломата, его коллеги планируют «масштабную кампанию» в Конгрессе, чтобы заручиться поддержкой как демократов, так и республиканцев по восстановлению американской поддержки Украины.

«Наличие в Конгрессе большего числа представителей правящего большинства, которые будут категорически против сближения с Россией и смогут сдерживать принятие бюджетов, станет преимуществом», — заявил источник.

The Wall Street Journal — больше надежды, чем реальности

В WSJ отмечают, что в Киеве было больше надежды, чем реальности, на изменение подхода администрации Трампа к вторжению России в Украину.

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В издании напомнили, что Трамп почти полностью сократил помощь США Украине, давил на страну, чтобы она передала России больше своей территории, и подверг критике президента Украины Владимира Зеленского, обвиняя его в войне, которую начала Москва. Трамп стремился к сближению с Путиным, ослабил санкции на российскую энергетику и попытался остановить украинские авиаудары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

«Однако значительная часть оперативных решений по военной помощи и применению санкций останется в компетенции исполнительной власти», — объясняет украинский политолог Дмитрий Шеренговский.

В то время как Вашингтон, вероятно, будет занят внутренними проблемами в течение следующих двух лет, слушания и расследования в Конгрессе могут пролить свет на российское влияние в США, добавляет Валерий Пекарь из Киево-Могилянской бизнес-школы.

The Times и Foreign Policy — проблеск надежды

По мнению аналитиков издания The Times, успехи Демократической партии на промежуточных выборах в США дают «проблеск надежды» на то, что новый Конгресс сможет сдержать разворот президента Трампа в сторону Москвы.

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В то же время, в издании предупреждают, что даже если демократы и восстановят помощь Украине или ужесточение санкций против России, Трамп по-прежнему сохранит право на президентское вето.

«Для Москвы главный вывод состоит в том, что ставка исключительно на личные отношения с Трампом становится все более рискованной», — говорит в комментарии изданию московский политолог Илья Гращенков.

В Foreign Policy также считают, что для украинцев промежуточные результаты выборов в США дают надежду. В то же время осторожный оптимизм сочетается с гораздо более насущными заботами — российскими ударами, перебоями с электричеством и водой накануне зимы.

DPA — осторожный оптимизм

По информации немецкого издания, Евросоюз и, в частности, Германия с осторожным оптимизмом оценивают перспективы предоставления США помощи Украине после промежуточных выборов.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, по его мнению, в Вашингтоне мало что изменится после сокрушительного поражения республиканцев на промежуточных выборах в США.

Скорых изменений не будет — Reuters

В издании предупреждают, что любое увеличение американской помощи вряд ли произойдет быстро и не решит самую неотложную проблему Украины — дефицит перехватчиков Patriot для защиты ее энергетической инфраструктуры и городов этой зимой.

Кроме того, в Reuters предполагают, что позиция Трампа по переговорам Украины и РФ будет неизменной: глава Белого дома и дальше будет давить на Киев.

«Промежуточные выборы вряд ли изменят позицию администрации Трампа в трехсторонних мирных переговорах с Россией, где она давила на Украину, чтобы она пошла на уступки для достижения соглашения, одновременно обсуждая с Москвой деловые соглашения, которые были бы выгодны американским инвесторам», — отмечают в издании.

Bild — возможно, ничего не изменится

В немецком издании Bild предполагают, что поражение республиканцев на промежуточных выборах не обязательно приведет к изменению курса Трампа по Украине. В издании напоминают, что Трамп все еще сохраняет значительные полномочия во внешней политике США.

Специалист по безопасности Нико Ланге даже предполагает, что Трамп может активизировать контакты с Владимиром Путиным.

Политолог Карло Мазала добавляет, что Трамп не стал слабее во внешней политике, поэтому «рассчитывать на его большую готовность к компромиссам не стоит».

Эксперт из США Томас Егер считает, что Трамп может, напротив, теперь «еще более агрессивно продвигать свои интересы».

Никто не знает, что это значит для Украины — The New York Times

В издании отмечают, что сейчас на Западе нет единого мнения о том, как результаты голосования в США могут повлиять на поведение Трампа в отношении Украины.

Напомним, в США 3 ноября состоялись промежуточные выборы в Конгресс. Американцы переизбирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

Демократы сенсационно разгромили республиканцев в их ключевых штатах, таких как Айова, Канзас, Техас и Южная Каролина.

По результатам выборов Демократическая партия получила большинство в Палате Представителей — 228 мест при необходимых 218, а в Сенате — 54 против 46 у республиканцев. Новый состав Конгресса соберется уже в январе следующего года.

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