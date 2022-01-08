"Происходящее в Украине касается не только ее": Блинкен убежден, что РФ стремится бросить вызов международной системе

"Происходящее в Украине касается не только ее": Блинкен убежден, что РФ стремится бросить вызов международной системе

Действия Москвы угрожают создать новый прецедент в Европе.

Агрессия РФ против Украины касается не только Украины.

В этом убежден государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет Укринформ.

"Происходящее в Украине касается не только Украины. Это часть более широкой модели дестабилизирующего, опасного и часто противоправного поведения Москвы, поскольку она пытается распространить сферу влияния на страны, когда-то находившиеся под советским владычеством, и помешать им реализовать свои демократические стремления как суверенных, независимых наций", — заметил он.

Блинкен напомнил, что за последние два десятилетия Россия ворвалась в две соседние страны – Украину и Грузию, а также удерживает войска в Молдове против воли ее правительства, вмешивается в выборы во многих странах, в том числе и США, использует химическое оружие для убийства оппонентов российских властей. в том числе вне РФ, поддерживает диктаторов, совершает преступления против человечности в Сирии.

По словам Блинкена, действия Москвы угрожают создать новый прецедент в Европе, когда предметом обсуждения становятся основные международные принципы, жизненно важные для мира и безопасности относительно нерушимости границ и территориальной целостности государств.

"Нарушение этих принципов выходит за пределы Украины и за пределы Европы. Россия стремится бросить вызов самой международной системе и разрушить трансатлантический Альянс, единство, взорвать демократию", — добавил он.

Но Блинкен надеется, что Россия выберет дипломатию как единственный ответственный путь разрешения этого кризиса. Он отметил, что США готовы к содержательному диалогу с Россией.

"Мы бы предпочли дипломатический путь и дипломатическое решение кризиса, который породила Россия", — подчеркнул он.

"Соединенные Штаты, наши союзники из НАТО, наши партнеры из ОБСЕ готовы услышать их и попытаться ответить на них, если Кремль готов ответить взаимностью и прекратить собственное опасное и дестабилизирующее поведение", — добавил он.

Напомним, 17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности Россия требует от НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс. Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим10 января в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО. Также 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

12 января состоится заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

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