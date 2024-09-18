"Произошло недоразумение": Усик впервые прокомментировал задержание в аэропорту Кракова

Он написал сообщение в одной из соцсетей.
Украинский боксер Александр Усик впервые прокомментировал свое задержание в краковском аэропорту.
Это он сделал в сторож в Instagram.
"Друзья, все хорошо. Случилось недоразумение, которое быстро решилось. Спасибо всем, кто волновался. Спасибо украинским дипломатам за поддержку. И респект польским правоохранителям, выполняющим свои обязанности, несмотря на рост, вес, размах рук и регалии", — говорится. в сообщении.
Свое сообщение он продублировал еще и на английском языке.
Напомним, поздно вечером 17 сентября украинский боксер Александр Усик был арестован в аэропорту Кракова, о чем свидетельствует видео, которое выложил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам молодежи и спорта Жан Беленюк.
Жена боксера Александра Усика Екатерина уже прокомментировала задержание своего мужа в аэропорту Кракова. По ее словам, беспокоиться не стоит. "Ничего криминального", – написала она.
Читайте также:
- Усик – Фьюри: букмекеры определили фаворита боя-реванша
- Боксер Усик собрался в политику: кем бы он хотел стать
- Усик подарил Зеленскому отобравший у Фьюри чемпионский пояс и дал обещание (видео)
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.