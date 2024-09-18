"Произошло недоразумение": Усик впервые прокомментировал задержание в аэропорту Кракова

Он написал сообщение в одной из соцсетей.

Украинский боксер Александр Усик впервые прокомментировал свое задержание в краковском аэропорту.

Это он сделал в сторож в Instagram.

"Друзья, все хорошо. Случилось недоразумение, которое быстро решилось. Спасибо всем, кто волновался. Спасибо украинским дипломатам за поддержку. И респект польским правоохранителям, выполняющим свои обязанности, несмотря на рост, вес, размах рук и регалии", — говорится. в сообщении.

Свое сообщение он продублировал еще и на английском языке.

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Напомним, поздно вечером 17 сентября украинский боксер Александр Усик был арестован в аэропорту Кракова, о чем свидетельствует видео, которое выложил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам молодежи и спорта Жан Беленюк.

Жена боксера Александра Усика Екатерина уже прокомментировала задержание своего мужа в аэропорту Кракова. По ее словам, беспокоиться не стоит. "Ничего криминального", – написала она.

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