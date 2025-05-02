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Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития одобрил с замечаниями предложения Министерства экономики о расширении локализации в публичных закупках еще на 25 товаров. В частности, требование локализации предполагается распространить на продукцию легкой промышленности, в частности, форму, лифты, тракторы, осветительную технику, кабели, светофоры, металлоконструкции и трубы большого диаметра.

Инициатива вступит в юридическую силу после принятия соответствующего постановления правительства. Об этом на своей Facebook-странице сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

Сейчас действующий закон о публичных закупках распространяет требование локализации на 103 товара из 4 основных категорий: железнодорожный транспорт, городской транспорт, коммунальная техника, энергетическое оборудование. В 2025 году уровень локализации требуется на уровне 25%, в дальнейшем этот показатель будет ежегодно расти на 5%, пока не достигнет 40%.

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"Желание производителей 25 видов продукции присоединиться к политике локализации свидетельствует об ее успешности. В условиях войны локализация решила вопросы выживания и развития для целых отраслей украинской экономики, в частности производство общественного транспорта, коммунальной техники и навесного оборудования для нее, пожарно-спасательных машин и др. За ними стоят десятки тысяч работников и их семей, которые в условиях войны остались в Украине. Правительство и экономический комитет Радыа впервые применяют процедуру расширения локализации и в дальнейшем будут открыты для новых таких инициатив от производителей", — отметил Дмитрий Кисилевский.

Локализация при публичных закупках представляет собой составляющую политики развития украинских производителей "Сделано в Украине", которая объединяет программы развития производства, привлечение инвестиций в реальный сектор и содействие несырьевому экспорту.

Действующее законодательство о публичных закупках позволяет Кабинету министров расширять перечень товаров, на которые распространяются требования локализации, при условии согласования с Комитетом Верховной Рады по экономическому развитию. Требование локализации не распространяется на товары, происходящие из ЕС, США, Британии и других стран — подписантов соглашения GPA.