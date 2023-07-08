Производство БПЛА и исследования космоса: Украина и Турция подписали меморандум о взаимопонимании

Украина и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в области стратегических отраслей промышленности.

Это произошло в присутствии турецкого и украинского президентов.

Об этом сообщает Офис президент Украины.

Меморандум о взаимопонимании подписан между Министерством по стратегическим отраслям промышленности Украины и Министерством промышленности и технологий Турецкой Республики в сфере стратегических отраслей промышленности.

Меморандум подписали министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир.

Документ направлен на содействие сотрудничеству в стратегических отраслях промышленности и технологий между компаниями Украины и Турции, а также на поддержку внедрения существующих и создание новых проектов в этих сферах.

Среди направлений сотрудничества – развитие мощностей и возможностей производства автономных транспортных средств, в том числе беспилотных летательных аппаратов; наращивание производства разных типов БпЛА; исследования и разработки в области автономных систем, космоса и других технологических секторах стратегических отраслей промышленности двух стран; другое техническое сотрудничество, необходимое для развития стратегических отраслей промышленности.

"Меморандум будет способствовать укреплению партнерства между государствами и развитию технологий и отраслей промышленности, имеющих важное стратегическое значение", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО.

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