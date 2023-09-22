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Производство оружия вместе с Америкой и новый пакет помощи от США: главные новости ночи 22 сентября 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1918
Время на прочтение
1 мин
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Производство оружия вместе с Америкой и новый пакет помощи от США: главные новости ночи 22 сентября 2023 года

США продолжают поддержку Украины / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 22 сентября 2023:

  • Пентагон объявил о дополнительной помощи безопасности Украины: полный список оружия Читать далее –>
  • Байден встал, чтобы пожать руку Зеленскому: есть определенные договоренности между Украиной и США .
  • "Есть именно то, что нужно нашим солдатам": Зеленский после встречи с Байденом Читать далее –>
  • Украина и Соединенные Штаты будут работать вместе для производства оружия и оборонных систем — Зеленский Читать далее –>
  • Копродукция в "оборонке" с Соединенными Штатами – это историческая вещь — Зеленский Читать далее –>

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