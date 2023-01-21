Прокуратура Берлина заинтересовалась "российским домом", где ведется пропаганда

Пока в Украине ежедневно гибнут люди, в Берлине российская пропаганда продолжает свою работу.

Прокуратура Берлина начала расследование в отношении работы "российского дома науки и культуры", работающего в столице ФРГ.

Об этом сообщает DW.

Прокуратура проверит деятельность учреждения по поводу нарушения закона о внешнеэкономической деятельности. Речь идет о санкциях ЕС против РФ, из-за ее агрессии против Украины.

Сообщается, что российское федеральное агентство по делам СНГ, проживающих за рубежом земляков и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), которое руководит "российским домом", входит в санкционные списки Евросоюза.

"Как ранее отмечал немецкий правовой портал LTO, "российский дом" как ресурс Россотрудничества не имеет права получать доходы в ФРГ, например от продажи билетов на мероприятия или аренды помещений", — говорится в сообщении.

Проверку начали после заявления экс-депутата Бундестага от партии "Союз-90"/"зеленые" Фолькера Бека. Он заявил, что в Берлине продолжает раздаваться российская пропаганда в тот момент, когда в Украине ежедневно погибают люди.

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Напомним, ранее сообщалось, что под зданием офиса канцлера Германии Олафа Шольца в Берлине 20 января сотни людей собрались на митинг против промедления правительства ФРГ в снабжении Украины танков Leopard.

Кроме того, ранее представитель германского правительства Штеффен Хебестрайт заявил, что Берлин не ставил поставки танков Leopard 2 Украине в зависимость от передачи американских танков M1 Abrams.

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