Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
37
Время на прочтение
1 мин

Прокуратура объявила 19 подозрений за сделки в Черновицкой области - Генпрокурор

Общая сумма ущерба государства от преступлений разоблаченных прокуратурой превысила 10 млн грн

Прокуратура объявила 19 подозрений за сделки в Черновицкой области - Генпрокурор

© Офис Генерального прокурора

Как сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, начиная с июля прокуроры Черновицкой области провели три массовых реализации. В двух предыдущих установлено 33 млн грн ущерба бюджету и вручено 19 подозрений. 14 июля прошел следующий этап.

«Очередной этап: 15 подозрений и свыше 10 млн грн убытков бюджета. Отдельно 3,2 млн. грн. за недостоверное декларирование. Среди подозреваемых дежурный сельский председатель, руководители государственных и коммунальных предприятий, должностные лица и подрядчики», – раскрыл результаты работы Генпрокурор.

Руслан Кравченко рассказал, что разоблачены схемы по присвоению бюджетных средств, злоупотреблению служебным положением, служебной халатности и недостоверному декларированию.

Сделки на закупках

  • Директор КП «Горсвет» и руководитель частной компании – растрата бюджетных средств на осветительном оборудовании по завышенным ценам.

  • Бывший и.о. руководителя троллейбусного управления – переплата за электроэнергию.

  • Эксчельник департамента ЖКХ Черновицкого горсовета и начальник отдела технадзора: растрата средств на ремонт взлетно-посадочной полосы.

  • И.о. Тереблеченского сельского головы – переплата на ремонте укрытия.

Преступления против окружающей среды

  • Начальник службы очистных сооружений КП «Черновцыводоканал» и пятеро мастеров: загрязнение водоемами стоками.

  • Эксдиректор НПП «Хотинский» под видом строительства дороги согласовал незаконную вырубку деревьев на территории парка.

Служебная халатность

  • Начальник лаборатории строительной компании сертифицировал некачественный бетон для ремонта международной трассы.

Недостоверное декларирование

  • Чиновник Берегометского поселкового совета скрыл в декларациях за 2022–2023 годы квартиру в Киеве.

