Прокуратура объявила 42 подозрений чиновникам Днепропетровщины - Генпрокурор

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

«42 подозреваемых: депутаты, чиновники, правоохранители, работники госкомпаний и руководители частных структур. Общий ущерб – 303 млн грн, еще 2,1 млн грн – легализованы незаконно полученные бюджетные средства», - информирует Генеральный прокурор.

В частности, расследуются дела по факту завладения бюджетными средствами, незаконной добыче песка и порубки лесов, незаконной переправке через границу, организации азартных игр, сбыте наркотиков.

Например:

Хищение бюджетных средств

Организованная группа Днепровского горсовета: директор департамента благоустройства и инфраструктуры, его эксзам, бывший директор КП и руководство компании-подрядчика «зарабатывали» на благоустройстве города.

Чиновники одного из филиалов "Укрзализныци" вместо разработки нормативной и землеустроительной документации перевели бюджетные средства в собственные карманы.

Незаконные вырубки и добыча песка

Действующий правоохранитель с сообщниками вырубал деревья в защитных лесонасаждениях.

Владелец компании в 2021-2023 годах незаконно добыл более 13 тысяч куб. метров песка на участке в 10 га.

Азартные игры

Бывший правоохранитель и подельник — организаторы деятельности двух игорных заведений.

Депутат Павлоградского райсовета, он же адвокат, устанавливал игровые автоматы в кафе и магазинах под видом терминалов самообслуживания.

Мошенничество

Обманули 23 гражданина: «продавали» товар, который ни один покупатель так и не получил.

Незаконная переправка через границу

Сотрудники ДРАЦС организовали схему для мужчин призывного возраста: оформляли фиктивный статус отца несовершеннолетних или малолетних детей для выезда за границу.

Сбыт наркотиков

Бывший правоохранитель с сообщниками сбывал наркотики, маскируя их под средства заместительной терапии.

Реализации по разоблачению правоохранителей проходили совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции.

«Разоблачения продолжаются. Это не только о бюджетных средствах – в фокусе все правонарушения, независимо от статуса или должности», - подчеркнул Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.