Прокуратура объявила 42 подозрений чиновникам Днепропетровщины - Генпрокурор
Органы прокуратуры в Днепропетровской области объявили 42 подозрения местным чиновникам, депутатам и правоохранителям. Общая сумма ущерба государства в результате преступной деятельности превысила 300 млн грн.
Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
«42 подозреваемых: депутаты, чиновники, правоохранители, работники госкомпаний и руководители частных структур. Общий ущерб – 303 млн грн, еще 2,1 млн грн – легализованы незаконно полученные бюджетные средства», - информирует Генеральный прокурор.
В частности, расследуются дела по факту завладения бюджетными средствами, незаконной добыче песка и порубки лесов, незаконной переправке через границу, организации азартных игр, сбыте наркотиков.
Например:
Хищение бюджетных средств
Организованная группа Днепровского горсовета: директор департамента благоустройства и инфраструктуры, его эксзам, бывший директор КП и руководство компании-подрядчика «зарабатывали» на благоустройстве города.
Чиновники одного из филиалов "Укрзализныци" вместо разработки нормативной и землеустроительной документации перевели бюджетные средства в собственные карманы.
Незаконные вырубки и добыча песка
Действующий правоохранитель с сообщниками вырубал деревья в защитных лесонасаждениях.
Владелец компании в 2021-2023 годах незаконно добыл более 13 тысяч куб. метров песка на участке в 10 га.
Азартные игры
Бывший правоохранитель и подельник — организаторы деятельности двух игорных заведений.
Депутат Павлоградского райсовета, он же адвокат, устанавливал игровые автоматы в кафе и магазинах под видом терминалов самообслуживания.
Мошенничество
Обманули 23 гражданина: «продавали» товар, который ни один покупатель так и не получил.
Незаконная переправка через границу
Сотрудники ДРАЦС организовали схему для мужчин призывного возраста: оформляли фиктивный статус отца несовершеннолетних или малолетних детей для выезда за границу.
Сбыт наркотиков
Бывший правоохранитель с сообщниками сбывал наркотики, маскируя их под средства заместительной терапии.
Реализации по разоблачению правоохранителей проходили совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции.
«Разоблачения продолжаются. Это не только о бюджетных средствах – в фокусе все правонарушения, независимо от статуса или должности», - подчеркнул Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.