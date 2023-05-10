Прокуратура подала апелляцию в отношении Бориса Приходько, фигуранта дела о хищении 2,069 млрд — СМИ

Судебный процесс в отношении бывшего зампредседателя НБУ, а ныне народного депутата Бориса Приходько, который проходит обвиняемым по делу о краже 2,069 млрд грн со счетов гаранта продовольственной безопасности Украины ПАО "Аграрный фонд", будет продолжен, ведь на решение Дарницкого районного суда, согласно которому с окончанием срока досудебного расследования после сообщения лицу о подозрении, было закрыто производство против Приходько, прокуратура подала апелляцию.

Об этом в редакции " Апострофа " стало известно из собственных источников.

После решения первой инстанции в свою пользу Борис Приходько обнародовал ряд материалов в СМИ, в том числе путем рекламных публикаций, что может свидетельствовать о попытке отбелить свою репутацию, обвинив суды в ситуации с кражей миллиардов.

"Судебная волокита длиной почти в 10 лет не добавляет оптимизма инвесторам, которые в любой момент могут пострадать и потерять все из-за судейского произвола. К сожалению, есть такие нередкие случаи в разных регионах. Для того чтобы иностранные инвесторы не боялись вкладывать деньги в украинскую экономику, нужно обеспечить действительно независимую и очищенную от коррупции судебную систему. Это будет непросто, но мы должны это сделать, если хотим стать частью ЕС и привлечь инвестиции", — говорится в комментарии Приходько для СМИ.

Напомним, дело Бориса Приходько длилось более 9 лет - прокуратура требовала заключить под. стражу нардепа Приходько и экс-председателя ПАО "Аграрный Фонд" Александра Кирюка на 12 лет с полной конфискацией имущества. За это время Приходько оказался под стражей, а затем попал в парламент после скандального проведения выборов с признаками фальсификаций.