Прокуратура требует для Порошенко ареста или 1 млрд грн залога

Порошенко избирают меру пресечения по делу по подозрению в государственной измене.
После перерыва в Печерском суде Киева возобновилось заседание, на котором пятому президенту, нардепу от "Европейской Солидарности" Петру Порошенко избирают меру пресечения – политику инкриминируют государственную измену.
Так, сторона обвинения просит суд арестовать Порошенко с альтернативой залога 1 млрд. гривен, обязать сдать паспорта и носить электронный браслет, сообщили в Telegram-канале "Klymenko Time".
В свою очередь жена пятого президента Петра Порошенко Марина призналась, что очень волнуется и не верит, что решение суда по делу ее мужа будет справедливым.
Сам бывший глава государства уснул во время заседания в Печерском районном суде. Инцидент попал на видео. Во время выступления своего адвоката Порошенко закрыл глаза, подперев голову кулаком. Еще через несколько секунд экс-президент резко опустил голову, на мгновение задремав. Журналисты "поймали" этот момент на видео.
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