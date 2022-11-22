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Прокурор для Путина: в Вашингтоне сообщили, как привлечь российского диктатора к ответственности за военные преступления

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Прокурор для Путина: в Вашингтоне сообщили, как привлечь российского диктатора к ответственности за военные преступления

Фото: Associated Press

В международном праве есть механизмы, определяющие ответственность военного и государственного руководства страны-агрессорки за военные преступления, совершенные ее вооруженными силами и т.д.

Об этом заявила посол по особым поручениям США по делам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак, — пишет Укринформ.

«В международном праве существуют доктрины, позволяющие применять судебное преследование ко всей цепи командования», – пояснила она.

Такие доктрины говорят о ответственности руководителей за действия их подчиненных. По ее словам, это может быть применено, если руководитель знал или должен был знать, что их подчиненные совершают злоупотребления, однако он не отреагировал, чтобы предотвратить это заранее или должным образом расследовать и привлечь виновных.

Такая инициатива может быть применена как национальными судами, так и в международной правовой системе.

"Поэтому прокуроры будут следить, куда приведут доказательства", — отметила американская представительница.

Но такие действия с российской стороны, как, например, создание масштабной сети фильтрации, указывают на то, что эти преступления не могут быть совершены без ответственности представителей всей цепи российских властей.

Трибунал для Путина

Напомним, что Литва, Латвия и Эстония призывают создать Спецтрибунал для России.

Добавим, что ранее Украина представила проект Специального международного трибунала, который должен наказать Россию. Сложность привлечения России за это преступление состоит в том, что имеющихся международно-правовых инструментов недостаточно.

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Дата публикации
Просмотры
86
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