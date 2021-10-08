Прокуроры будут просить Медведчуку содержание под стражей и залог в один миллиард гривен

Прокуроры будут просить Медведчуку содержание под стражей и залог в один миллиард гривен

Нардепу от "ОПЗЖ" объявили о подозрении в государственной измене.

Народному депутату от "Оппозиционного платформы — За жизнь" Виктору Медведчуку, которому объявили о подозрении в государственной измене, будут просить суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 1 млрд грн.

Об этом 8 октября сообщило руководство Офиса генпрокурора и СБУ во время брифинга.

"Учитывая совокупность материалов дела, которые есть, я бы просил безальтернативный вариант в виде ареста", — сказал глава СБУ Иван Баканов.

"Нельзя по такой категории дел идти без альтернативы. Поэтому прокуратура пойдет с ходатайством о содержании под стражей, или залогом в 1 млрд гривен", — уточнила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Совместный брифинг генпрокуроркы Венедиктов и председателя СБУ Баканова Смотрите в прямом эфире совместный брифинг генпрокуроркы Ирины Венедиктов и председателя СБУ Ивана Баканова о подозрении в госизмене и содействии террористам народному депутату Виктору Медведчуку Опубликовано ТСН пятницу, 8 Октября 2021

Напомним:

В начале года были опубликованы записи с голосом нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Из этих записей следует, что с июня 2014 года Медведчук мог влиять на поступки пятого президента. От его имени вел переговоры с боевиками и организовывал коррупционные схемы с поставками в Украину угля из оккупированных территорий. Благодаря этому Медведчук получил долю нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление».

из оккупированных территорий. Благодаря этому Медведчук получил долю нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление». В свою очередь министр энергетики (2007-2010, 2014) Юрий Продан рассказал, действительно ли Украина покупала уголь у боевиков. Он уверяет, что после того, как оккупанты разбомбили железнодорожный узел Дебальцево в июле 2014 года, поставлять уголь с ОРДЛО стало физически невозможно.

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