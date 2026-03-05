- Дата публикации
Прокуроры заявили об отсутствии прямых разговоров там, где было бы зафиксировано общение Галущенко с другими соучастниками преступной организации – СМИ
У стороны обвинения нет доказательств разговоров, фиксирующих общение бывшего министра энергетики Германа Галущенко с другими участниками преступной организации.
Об этом в ходе судебного заседания заявил прокурор.
"Мы подтверждаем тот факт, что прямых разговоров там, где было бы зафиксировано общение Галущенко с другими соучастниками преступной организации, где прямо идет речь о фактах совершения преступлений Галущенко - нет", - заявил прокурор во время судебного заседания.
Напомним, ранее стало известно, что НАБУ не смогло должным образом обосновать подозрение бывшему министру энергетики Герману Галущенко. Речь идет, в частности, о неразберихе с позывными, которыми сторона обвинения обозначала Галущенко в материалах дела.
По словам адвокатов, на старте досудебного расследования в ноябре 2025 года в медиа фигурировала версия, что Галущенко проходил под прозвищем "Профессор", а не "Сигизмунд". Впрочем, впоследствии НАБУ без объяснений и процессуального обоснования изменило это прозвище.
"Причем правоохранители были уверены настолько, что это подавалось как установленный факт. Но впоследствии работники НАБУ и САП на всю страну сообщили, что они немножко ошиблись. Что профессор – это другое лицо, действительно имеющее ученое звание профессора. То есть произошла, мягко говоря, коррекция версии. объяснений и без процессуального обоснования такой метаморфозы", – сказал адвокат.