Прольется американская кровь: Белый дом объяснил гражданам США, почему нужно поддерживать "далекую" Украину

Представитель Белого дома предупредил, что если позволить Путину захватить Украину, то на этом российский диктатор не остановится.

Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, потому что поражение нашего государства стоило бы гражданам США в будущем больше денег и даже "американской крови".

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Голос Америки".

Кирби объяснил американским гражданам, которые "не полностью или не четко понимают, почему для Соединенных Штатов важно столь активно быть вовлеченными в войну в Украине".

Он призвал послушать выступление Байдена в Варшаве, где президент США "очень ясно и убедительно объяснил, почему Украина имеет значение и почему эта война имеет значение".

Также Кирби сформулировал три причины, почему Украина должна победить

Война за независимость

"Банально, но правда. Это война за независимость, за законное право существовать как страна. Если какая-то нация на планете понимает суть этого, то именно Соединенные Штаты Америки, потому что нам пришлось бороться за свою независимость по крайней мере дважды”, – отметил представитель Белого дома.

Продовольственный кризис

Кирби объяснил, что война РФ против Украины оказывает глобальное негативное влияние в мире.

“Тех, кто может подумать, что война в Украине настолько далеко, что это не влияет на них, я бы попросил вспомнить лето и высокие цены на газ… посмотреть в целом на экономический эффект [действий России], на [вызванную войной] продовольственную незащищенность глобального юга и стран среднего достатка, дефицит продуктов питания, энергетическую незащищенность", – сказал он.

Россия не остановится

Представитель Белого дома предупредил, что если позволить Путину захватить Украину, то на этом российский диктатор не остановится.

"Какова будет его следующая цель? И сколько еще денег и крови, в том числе американской крови, это повлечет за собой?", — резюмировал Кирби.

Ранее глава ISW рассказал, что в случае отказа Запада от поддержки Украины Запад ожидает "победа России/Китая, большая война в Европе и в Тихом океане с войсками США".

Читайте также:

Министр финансов США анонсировала мощную экономическую поддержку Украины