Пропаганда не работает: Путин вынужден самостоятельно лгать о "победах" на фронте

Владимир Путин / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин на фоне проблем на фронте в Украине вынужден лично участвовать в пропаганде войны, которой раньше занимались его официальные пресс-секретари.

Такое мнение высказал Игорь Романенко — генерал-лейтенант, бывший заместитель главы Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в эфире Radio NV, комментируя заявления российского диктатора о якобы успехах его армии на фронте.

«Путин вынужден участвовать в этом, поскольку ситуация и результаты боевых действий становятся хуже месяца до месяца, от недели и до недели. За май-июнь россияне на 1 км имеют около 1500 потерь своих военнослужащих. А в общей сложности потеряли за пять недель более 33 000 своих военнослужащих. То есть продолжается очень важная для нас тенденция, сформировавшаяся с декабря месяца прошлого года, что российская армия теряет больше, чем способна поставлять», — сказал Романенко.

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Напомним, Путин в последние дни заявил о «возможном завершении войны в Украине», что вызвало волну интерпретаций и вопросов относительно реальных намерений Москвы.

В то же время, как отмечает газета The Guardian, такие заявления могут быть реакцией на совокупность проблем РФ на фронте, в экономике и политике, чем сигналом готовности к реальному миру.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эти заявления, подчеркнул, что Украина готова к диалогу по завершению войны, но только при условии реальных гарантий безопасности.

В то же время аналитики Института изучения войны отмечают, что риторика главы Кремля не свидетельствует о фактической готовности Путина прекратить агрессию, а скорее попыткой адаптировать информационный нарратив к новым условиям на фронте и в международной политике.

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Ведущие военные аналитики и независимые мониторинговые миссии приходят к общему выводу: российские войска теряют доктринальный контроль над территориями, а инициатива постепенно переходит в руки Сил обороны Украины. В частности, зафиксировано существенное замедление наступательного темпа противника на фоне расширения зоны украинских контрнаступательных действий.

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