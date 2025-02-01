Пропагандист в унисон с Москвой заявляет о якобы "нелегитимности" украинского президента.

Американский скандальный журналист Такер Карлсон дерзко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "диктатором" и "лакеем".

Об этом он сказал во время интервью с журналистом Пирсом Морганом.

Американец повторил традиционные заявления Кремля, что, мол, украинский президент "нелегитимен" из-за отсутствия выборов в Украине.

"Его не выбирали. Он руководит страной с помощью силы. Он убивает своих оппонентов. Он убил многих людей. ... Почему бы ты лично должен поддерживать диктатора, богатеющего войной в своей стране, кто запрещает христианскую конфессию и кто убивает своих политических оппонентов", – цинично высказался американский пропагандист.

Кроме того, Карлсон вызывающе назвал украинского президента "лакеем западных государств". Кроме того, он даже пожаловался на украинцев за границей.

"Я был в Куршевеле во Франции несколько недель назад (…) И каждый, кто был в магазине Hermes, был украинцем, который использовал мои деньги, чтобы купить сумочки за 100 тысяч долларов", — сказал Карлсон.

Напомним, ранее Такер Карлсон обвинил администрацию бывшего президента США Джо Байдена в попытке ликвидации диктатора РФ Владимира Путина.

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