Алиса Вайдель / © Associated Press

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Лидер партии ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Алиса Вайдель, которая является известной сторонницей России, выдала порцию кремлевских пропагандистских нарративов о войне в Украине и ее причинах.

Ряд циничных заявлений она высказала в подкасте Zur Wahrheit gehört для WELT.

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Во время разговора немецкая политика вновь принялась транслировать заявления властей России о так называемых «первопричинах причины» войны. В частности, она нагло высказалась о революции достоинства 2014-го. В духе кремлевской пропаганды она назвала ее «государственным переворотом». Более того — Вайдель еще и заявила о якобы западном финансировании отстранения Виктора Януковича от власти.

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Вайдель также повторила путинские оправдания агрессии: обвинила Киев в якобы «преследовании русскоязычных» и якобы в обстрелах Донбасса еще до полномасштабного вторжения России в феврале 2022-го.

Комментируя мирные переговоры по окончании войны, она предложила Германии выступить нейтральным посредником. При этом она озвучила еще один московский тезис. По ее словам, Кремль не откажется от «русскоязычных территорий», которые, по мнению политики, должны перейти под контроль Российской Федерации.

Напомним, Вайдель также сделала скандальное заявление о возвращении украинцев домой. По ее словам, речь идет примерно о 1,1 млн украинцев, ныне находящихся в Германии.

Кроме того, в Бундестаге она еще и выступила против помощи Украине, выступила опять же Вайдель, назвав расходы расточительством денег немецких налогоплательщиков. Она подчеркнула, когда речь идет о финансировании Украины, у власти якобы «без проблем находятся деньги».

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