Пропутинские партии в ЕС, которые Россия годами накачивала деньгами, пытаются расколоть общество — Подоляк

Сегодня эти партии уже вымирают, но продолжают свою деятельность.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что некоторые пророссийские политики в Евросоюзе до сих пор пытаются играть на раскол общества.

Об этом он написал в своем Твиттере.

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"Россия годами создавала пропутинские партии в Европе и накачивала их деньгами. Да, они маргинальны. Да, они умирают. Но все еще пытаются играть на раскол общества. ЕС должен понимать: заигрывать с пророссийскими политиками – это звать "русский варварский мир" в Европу", — написал Подоляк.

Напомним, Европа начинает признавать, что ошибалась по отношению к России. Но отказываться от газа не готовы даже после увиденных зверств путинской машины смерти в Буче и других городах и селах Киевщины. Эмбарго на покупку российских энергоносителей блокируют Германию, частично Францию, Австрию и Венгрию.

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