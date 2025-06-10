Пропутинским соседям стало интересно, где в Украине ПВО: конфликт с Венгрией достиг нового уровня

Венгерский премьер Виктор Орбан и президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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В последние годы отношения между Украиной и Венгрией характеризуются постоянной напряженностью, которая особенно обострилась в мае 2025 года.

Причиной этого стали многочисленные инциденты, включая систематическую блокировку Венгрией евроинтеграционных процессов Украины и ряд дипломатических конфликтов между двумя странами.

Что известно об отношениях Украины и Венгрии — узнайте в материале ТСН.ua.

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Венгрия интересовалась украинским ПВО

Служба безопасности Украины 9 мая заявила о разоблачении агентурной сети венгерской военной разведки в Закарпатье.

По результатам комплексных мероприятий, СБУ в Закарпатье задержала двух агентов из сети венгерской разведки. Оба агента были бывшими военными.

Тем временем, венгерская сторона обвинила Украину в распространении «антивенгерской пропаганды» и заявила, что не получала официальных сообщений о разоблачении агентов.

«Очевидно, что в Украине часто используется антивенгерская пропаганда. Антивенгерская пропаганда, во многих случаях оказавшаяся безосновательной», — заявлял министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

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Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Válasz Online сообщил, что венгерская служба национальной безопасности (KNBSZ) целенаправленно собирала данные об украинских системах ПВО, воинские части в Закарпатье и отношение местных к венгерским миротворцам.

Глава государства подчеркнул, что украинские спецслужбы имеют веские доказательства деятельности венгерских шпионов, включая фотографии, видеозаписи встреч и данные о финансировании операции.

Президент подчеркнул, что официальным структурам НАТО не поручали Венгрии сбор подобной информации.

«Я президент страны, которая находится в состоянии войны, как бы вы отреагировали на мое место? Я не виню Виктора (Орбана — Ред.) я виню KNBSZ», — сказал Зеленский.

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Этот случай стал очередным проявлением продолжающегося последние годы обострения украинско-венгерских отношений. Ранее Венгрия неоднократно блокировала евроинтеграционные инициативы Украины, что вызвало серьезную обеспокоенность в Киеве и европейских столицах.

Дипломатический скандал

В ответ на разоблачение венгерских агентов в Закарпатье Министерство иностранных дел Венгрии обвинило двух сотрудников украинского посольства в шпионаже. Они были задержаны и высланы из страны 9 мая.

«Мы не потерпим таких клеветнических действий, которые постоянно происходят в Украине против Венгрии и венгерского народа. Поэтому сегодня мы выслали из Венгрии двух шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште», — сказал Петер Сиярто.

Реагируя на действия Будапешта, Украина тоже выслала двух венгерских дипломатов.

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На этом обвинение Венгрии в шпионаже не закончилось. Впоследствии 20 мая там снова заявили о разоблачении двух украинских шпионов. Госсекретарь Золтан Ковач сообщил, что Роланд Цебер, нелегальный агент украинской разведки, сотрудничал с венгерской оппозицией, а Иштван Голло подозревается в сборе военной и энергетической информации для Украины.

По словам Ковача, их деятельность должна была повлиять на позицию Венгрии по поводу войны в Украине.

Более того, на фоне разоблачения венгерских шпионов в Украине, Орбан обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Венгрии и в сотрудничестве с оппозиционной партией «Тиса».

По его мнению, Украина инициировала скоординированную кампанию по «очернению» Венгрии.

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Возмутительное заявление Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занимает критическую позицию по поддержке Украины в войне с Россией.

Недавно он заявил, что Украина, по его мнению, проигрывает войну.

Я считаю, что ни европейцы, ни украинцы не смогут договориться с россиянами. Украинцы потому, что они проиграют эту войну, а европейцы потому, что они слишком вовлечены в этот процесс, чтобы достичь соглашения. На самом деле нужно соглашение между россиянами и американцами», — высказался Орбан.

Он считает, что войну нужно как можно быстрее остановить из-за перемирия и мирных переговоров, но не между Украиной и Россией, а между США и Россией. Избранный убежден, что именно эти страны должны решать вопрос о мире.

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В то же время он заявляет, что РФ не представляет угрозы для НАТО, поскольку «не может даже победить Украину» и поэтому «слишком слаба, чтобы атаковать НАТО».

«Миротворческая миссия» Орбана

В июле прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву, где провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Этот визит он назвал «миротворческим» и заявил, что намерен продолжать «урегулирование конфликта» в Украине, избегая слова «война.

В свою очередь в Украине заявили, что решение о визите было принято без согласования с ней и призвали придерживаться принципа «никаких договоренностей об Украине без Украины».

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Такие действия вызвали негодование среди европейских чиновников. Жозеп Боррель заявил, что визит проходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией. В ЕС подчеркнули, что позиция Орбана является лишь его позицией, а не представительством всего Евросоюза.

В частности, Орбан неоднократно демонстрировал приверженность диалогу с Россией, избегает жесткой критики Кремля, и даже заявляет о готовности принять Владимира Путина в Будапеште.

«Мы должны думать не о Путине, а о себе. Мы не измеряем Европу из-за фигуры Путина. У нас есть собственные интересы. Мы должны быть сильными — и с Россией, и против нее. Президент России — это президент России. Если он захочет приехать в Венгрию, его примут со всеми необходимыми почестями», — сказал глава венгерского правительства.

Блокирование евроинтеграции и вступления Украины в НАТО

Позиция Венгрии относительно вступления Украины в ЕС и НАТО остается неизменной — страна продолжает блокировать начало переговоров, используя свое право вето как страна-член ЕС.

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Венгерский премьер Виктор Орбан проголосовал против вступления Украины в ЕС на запланированном на 2025 год референдуме.

Он опубликовал фото бюллетеня с отметкой «против», утверждая, что членство Украины угрожает венгерской экономике. По его словам, Будапешт потерял несколько миллиардов евро за три года из-за войны, а в Украину «деньги везут тачками».

Орбан также обвинил ЕС и оппозицию в навязывании этого решения.

Кроме того, Венгрия запустила общенациональный опрос о членстве Украины в ЕС.

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А правительство начало рассылку бюллетеней для «национальной консультации» относительно перспективы членства Украины в Евросоюзе, в то же время призывая граждан выступить против этого шага.

Блокирование вступления Украины в НАТО официальный Будапешт объясняет это обострением двусторонних политических отношений и в координированной кампании клеветы против Венгрии.

Виктор Орбан заявил, что страна, стремящаяся вступить в НАТО, якобы проводит финансируемую дезинформационную кампанию против члена Альянса. Орбан призвал НАТО отреагировать на эту ситуацию, назвав действия Украины «неприемлемыми».

Втягивание Украины в выборы в Венгрии

Президент Зеленский возмутился из-за действий и заявлений венгерского премьера Орбана, который, по его мнению, использует украинскую тему во внутренней политике накануне выборов.

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Украинский лидер отметил, что блокирование Украины в ЕС является неудачной стратегией, поскольку большинство венгров поддерживают евроинтеграцию Украины.

Зеленский также отметил, что ни одна страна не имеет права блокировать вступительные переговоры другого государства в ЕС.

Кроме того, глава Украинского государства считает, что политика Орбана антиукраинская и работает в интересах Кремля.

Также Зеленский выразил возмущение использованием своего изображения в предвыборной кампании Орбана, назвав это неэтичным.

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Как он может использовать мое лицо для собственных избраний? Я не давал ему этого разрешения! Я президент другой страны. Он неправильно использует меня для своей внутренней политики. В других странах нет билбордов Орбана. Потому что это было бы неэтично», — сказал президент.

По словам президента, такие действия могут иметь серьезные последствия для отношений между странами и безопасности Европы.

Территориальные претензии

В 2023 году венгерский премьер Виктор Орбан в вырезанной из эфира части интервью назвал Закарпатье «древней венгерской землей». Он заявил, что местные венгры — коренное население, также страдающее войной, поэтому Венгрия заинтересована в мире.

«Потери украинцев — это наши потери… Там живут и венгры, часть Украины — это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население», — сказал Орбан.

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Летом 2024 года Венгрия поставила Украине условие для поддержки начала переговоров о вступлении в ЕС: выполнение 11 требований, среди которых — признание Закарпатья «традиционно венгерским».

В свою очередь глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа отметил, что Виктор Орбан рассматривает Закарпатье как свою колонию и хочет получить в правление все Закарпатье с его населением.

«Он со своей кликой рассматривает Закарпатье как свой протекторат, как свою колонию. Кроме этих 11 пунктов есть второй блок требований, в котором Украина должна выполнить все инфраструктурные проекты на Закарпатье, потому что по ожиданию венгерской стороны, это позволит лучше развивать саму Венгрию, а об Украине здесь речь не идет», — отметил Тибор Томпа.

Венгрия ищет себе врага

Венгерский премьер Виктор Орбан традиционно строит свою политику на концепции внешней угрозы, говорится в материале РБК-Украина.

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Золтан Раншбург, старший аналитик будапештского Института Republikon, отмечает, что политический блок Fidesz-KDNP во главе с Орбаном уже несколько лет строит свою коммуникацию на идее внешнего врага. Согласно этой концепции, только Виктор Орбан способен оградить Венгрию от этой опасности.

В последнее время основной целью этой риторики стала Украина.

Тибор Дессефи, директор Центра цифровой социологии Университета Этвеша Лоранда, отмечает, что Орбан традиционно использует риторику противостояния поляризации общества и укрепления собственной позиции.

Золтан Раншбург добавляет два ключевых аспекта:

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антиукраинская позиция согласовывается с конфликтом Орбана с ЕС;

венгерское правительство систематически дискредитирует критику из-за собственных медиа.

Напомним, ранее венгерский премьер назвал победу Кароля Навроцкого на выборах в Польше «фантастически хорошей». Он объяснил это тем, что нынешнее польское правительство является «проукраинским, пробрюссельским и провоенным», тогда как Навроцкий, по его мнению, представляет «патриотическое наступление».

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