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Пропутинским соседям стало интересно, где в Украине ПВО: конфликт с Венгрией достиг нового уровня
Между Украиной и Венгрией в последнее время наблюдается ухудшение отношений. В свою очередь этому предшествовал ряд инцидентов.
В последние годы отношения между Украиной и Венгрией характеризуются постоянной напряженностью, которая особенно обострилась в мае 2025 года.
Причиной этого стали многочисленные инциденты, включая систематическую блокировку Венгрией евроинтеграционных процессов Украины и ряд дипломатических конфликтов между двумя странами.
Что известно об отношениях Украины и Венгрии — узнайте в материале ТСН.ua.
Венгрия интересовалась украинским ПВО
Служба безопасности Украины 9 мая заявила о разоблачении агентурной сети венгерской военной разведки в Закарпатье.
По результатам комплексных мероприятий, СБУ в Закарпатье задержала двух агентов из сети венгерской разведки. Оба агента были бывшими военными.
Тем временем, венгерская сторона обвинила Украину в распространении «антивенгерской пропаганды» и заявила, что не получала официальных сообщений о разоблачении агентов.
«Очевидно, что в Украине часто используется антивенгерская пропаганда. Антивенгерская пропаганда, во многих случаях оказавшаяся безосновательной», — заявлял министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Válasz Online сообщил, что венгерская служба национальной безопасности (KNBSZ) целенаправленно собирала данные об украинских системах ПВО, воинские части в Закарпатье и отношение местных к венгерским миротворцам.
Глава государства подчеркнул, что украинские спецслужбы имеют веские доказательства деятельности венгерских шпионов, включая фотографии, видеозаписи встреч и данные о финансировании операции.
Президент подчеркнул, что официальным структурам НАТО не поручали Венгрии сбор подобной информации.
«Я президент страны, которая находится в состоянии войны, как бы вы отреагировали на мое место? Я не виню Виктора (Орбана — Ред.) я виню KNBSZ», — сказал Зеленский.
Этот случай стал очередным проявлением продолжающегося последние годы обострения украинско-венгерских отношений. Ранее Венгрия неоднократно блокировала евроинтеграционные инициативы Украины, что вызвало серьезную обеспокоенность в Киеве и европейских столицах.
Дипломатический скандал
В ответ на разоблачение венгерских агентов в Закарпатье Министерство иностранных дел Венгрии обвинило двух сотрудников украинского посольства в шпионаже. Они были задержаны и высланы из страны 9 мая.
«Мы не потерпим таких клеветнических действий, которые постоянно происходят в Украине против Венгрии и венгерского народа. Поэтому сегодня мы выслали из Венгрии двух шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште», — сказал Петер Сиярто.
Реагируя на действия Будапешта, Украина тоже выслала двух венгерских дипломатов.
На этом обвинение Венгрии в шпионаже не закончилось. Впоследствии 20 мая там снова заявили о разоблачении двух украинских шпионов. Госсекретарь Золтан Ковач сообщил, что Роланд Цебер, нелегальный агент украинской разведки, сотрудничал с венгерской оппозицией, а Иштван Голло подозревается в сборе военной и энергетической информации для Украины.
По словам Ковача, их деятельность должна была повлиять на позицию Венгрии по поводу войны в Украине.
Более того, на фоне разоблачения венгерских шпионов в Украине, Орбан обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Венгрии и в сотрудничестве с оппозиционной партией «Тиса».
По его мнению, Украина инициировала скоординированную кампанию по «очернению» Венгрии.
Возмутительное заявление Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занимает критическую позицию по поддержке Украины в войне с Россией.
Недавно он заявил, что Украина, по его мнению, проигрывает войну.
Я считаю, что ни европейцы, ни украинцы не смогут договориться с россиянами. Украинцы потому, что они проиграют эту войну, а европейцы потому, что они слишком вовлечены в этот процесс, чтобы достичь соглашения. На самом деле нужно соглашение между россиянами и американцами», — высказался Орбан.
Он считает, что войну нужно как можно быстрее остановить из-за перемирия и мирных переговоров, но не между Украиной и Россией, а между США и Россией. Избранный убежден, что именно эти страны должны решать вопрос о мире.
В то же время он заявляет, что РФ не представляет угрозы для НАТО, поскольку «не может даже победить Украину» и поэтому «слишком слаба, чтобы атаковать НАТО».
«Миротворческая миссия» Орбана
В июле прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву, где провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
Этот визит он назвал «миротворческим» и заявил, что намерен продолжать «урегулирование конфликта» в Украине, избегая слова «война.
В свою очередь в Украине заявили, что решение о визите было принято без согласования с ней и призвали придерживаться принципа «никаких договоренностей об Украине без Украины».
Такие действия вызвали негодование среди европейских чиновников. Жозеп Боррель заявил, что визит проходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией. В ЕС подчеркнули, что позиция Орбана является лишь его позицией, а не представительством всего Евросоюза.
В частности, Орбан неоднократно демонстрировал приверженность диалогу с Россией, избегает жесткой критики Кремля, и даже заявляет о готовности принять Владимира Путина в Будапеште.
«Мы должны думать не о Путине, а о себе. Мы не измеряем Европу из-за фигуры Путина. У нас есть собственные интересы. Мы должны быть сильными — и с Россией, и против нее. Президент России — это президент России. Если он захочет приехать в Венгрию, его примут со всеми необходимыми почестями», — сказал глава венгерского правительства.
Блокирование евроинтеграции и вступления Украины в НАТО
Позиция Венгрии относительно вступления Украины в ЕС и НАТО остается неизменной — страна продолжает блокировать начало переговоров, используя свое право вето как страна-член ЕС.
Венгерский премьер Виктор Орбан проголосовал против вступления Украины в ЕС на запланированном на 2025 год референдуме.
Он опубликовал фото бюллетеня с отметкой «против», утверждая, что членство Украины угрожает венгерской экономике. По его словам, Будапешт потерял несколько миллиардов евро за три года из-за войны, а в Украину «деньги везут тачками».
Орбан также обвинил ЕС и оппозицию в навязывании этого решения.
Кроме того, Венгрия запустила общенациональный опрос о членстве Украины в ЕС.
А правительство начало рассылку бюллетеней для «национальной консультации» относительно перспективы членства Украины в Евросоюзе, в то же время призывая граждан выступить против этого шага.
Блокирование вступления Украины в НАТО официальный Будапешт объясняет это обострением двусторонних политических отношений и в координированной кампании клеветы против Венгрии.
Виктор Орбан заявил, что страна, стремящаяся вступить в НАТО, якобы проводит финансируемую дезинформационную кампанию против члена Альянса. Орбан призвал НАТО отреагировать на эту ситуацию, назвав действия Украины «неприемлемыми».
Втягивание Украины в выборы в Венгрии
Президент Зеленский возмутился из-за действий и заявлений венгерского премьера Орбана, который, по его мнению, использует украинскую тему во внутренней политике накануне выборов.
Украинский лидер отметил, что блокирование Украины в ЕС является неудачной стратегией, поскольку большинство венгров поддерживают евроинтеграцию Украины.
Зеленский также отметил, что ни одна страна не имеет права блокировать вступительные переговоры другого государства в ЕС.
Кроме того, глава Украинского государства считает, что политика Орбана антиукраинская и работает в интересах Кремля.
Также Зеленский выразил возмущение использованием своего изображения в предвыборной кампании Орбана, назвав это неэтичным.
Как он может использовать мое лицо для собственных избраний? Я не давал ему этого разрешения! Я президент другой страны. Он неправильно использует меня для своей внутренней политики. В других странах нет билбордов Орбана. Потому что это было бы неэтично», — сказал президент.
По словам президента, такие действия могут иметь серьезные последствия для отношений между странами и безопасности Европы.
Территориальные претензии
В 2023 году венгерский премьер Виктор Орбан в вырезанной из эфира части интервью назвал Закарпатье «древней венгерской землей». Он заявил, что местные венгры — коренное население, также страдающее войной, поэтому Венгрия заинтересована в мире.
«Потери украинцев — это наши потери… Там живут и венгры, часть Украины — это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население», — сказал Орбан.
Летом 2024 года Венгрия поставила Украине условие для поддержки начала переговоров о вступлении в ЕС: выполнение 11 требований, среди которых — признание Закарпатья «традиционно венгерским».
В свою очередь глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа отметил, что Виктор Орбан рассматривает Закарпатье как свою колонию и хочет получить в правление все Закарпатье с его населением.
«Он со своей кликой рассматривает Закарпатье как свой протекторат, как свою колонию. Кроме этих 11 пунктов есть второй блок требований, в котором Украина должна выполнить все инфраструктурные проекты на Закарпатье, потому что по ожиданию венгерской стороны, это позволит лучше развивать саму Венгрию, а об Украине здесь речь не идет», — отметил Тибор Томпа.
Венгрия ищет себе врага
Венгерский премьер Виктор Орбан традиционно строит свою политику на концепции внешней угрозы, говорится в материале РБК-Украина.
Золтан Раншбург, старший аналитик будапештского Института Republikon, отмечает, что политический блок Fidesz-KDNP во главе с Орбаном уже несколько лет строит свою коммуникацию на идее внешнего врага. Согласно этой концепции, только Виктор Орбан способен оградить Венгрию от этой опасности.
В последнее время основной целью этой риторики стала Украина.
Тибор Дессефи, директор Центра цифровой социологии Университета Этвеша Лоранда, отмечает, что Орбан традиционно использует риторику противостояния поляризации общества и укрепления собственной позиции.
Золтан Раншбург добавляет два ключевых аспекта:
антиукраинская позиция согласовывается с конфликтом Орбана с ЕС;
венгерское правительство систематически дискредитирует критику из-за собственных медиа.
Напомним, ранее венгерский премьер назвал победу Кароля Навроцкого на выборах в Польше «фантастически хорошей». Он объяснил это тем, что нынешнее польское правительство является «проукраинским, пробрюссельским и провоенным», тогда как Навроцкий, по его мнению, представляет «патриотическое наступление».
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