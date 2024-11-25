Келин Георгеску заявлял, что война в Украине манипулируется американскими военными компаниями.

На президентских выборах в Румынии лидирует ультранационалистический пророссийский кандидат Келин Георгеску. На втором месте – действующий премьер-министр страны Марчел Чолаку.

Об этом свидетельствует информация на сайте Центральной избирательной комиссии Румынии.

Граждане Румынии 24 ноября проголосовали в первом туре президентских выборов. Стало известно, что лидирует Георгеску вопреки прогнозам. Он набирает 22,86% голосов.

Так, проведенный соцопрос указывал на лидерство на конуне выборов левого премьера страны Марчела Чолаку и главы оппозиционной ультраправой партии AUR Джордже Симион. Так что ожидалось, что они будут соревноваться за президентский пост во втором туре выборов.

Заметим, что за второе место рядом с Чолаку соперничает глава ведущей оппозиционной партии Румынии "Союз спасения граждан" Елена Ласкони. Она – прозападная, проукраинская либералка.

Учитывая, что в случае выхода во второй тур Георгеску и Ласкони выборы превращаются в геополитическое противостояние – соперница пророссийского кандидата могла бы консолидировать всех проходящих избирателей Румынии и одержать победу.

Результаты голосования в первом туре президентских выборов в Румынии:

Калин Георгеску – 22,86% голосов избирателей,

Марчел Чолаку – 19,22%,

Елена Ласкони – 19,13%,

Джордже Симион – 13,87%,

Николае Чуке – 8,81%,

Мирча Джоанне – 6,32%.

Что известно о Келине Георгеску?

Как отмечает издание Politico, Георгеску – чрезвычайно религиозный и националистический. Он проводил кампанию, направленную на уменьшение зависимости Румынии от импорта, поддержку фермеров и увеличение внутреннего производства продовольствия и энергии.

Политик также утверждал, что ЕС и НАТО не представляют подобающим образом интересы его страны. А еще заявлял, что война на Украине манипулируется американскими военными компаниями.

Когда Георгеску был малоизвестным профессором университета, то использовал TikTok для объединения избирателей вокруг себя. Он также подвергся жесткой критике за свои предидущие комментарии, в которых поддержал фашистское легионерское движение Румынии ХХ века.

К слову, на недавних президентских выборах в соседней Молдове победила Майя Санду.

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