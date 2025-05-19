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Пророссийский кандидат Симион проиграл выборы в Румынии и признал победу соперника
Джордж Симион, лидер националистической партии AUR, публично признал свое поражение на президентских выборах в Румынии, уступив проевропейскому кандидату Никушору Дану.
В Румынии завершилась президентская избирательная кампания, где решалась не только внутренняя политика страны, но и ее внешний вектор. Во втором туре победу одержал бывший мэр Бухареста Никушор Дан - он получил 53,78% голосов, согласно результатам подсчета почти всех бюллетеней.
Об этом Симион в видеообращении заявил в Facebook.
Его оппонент, Джордж Симион — глава ультраправой и пророссийской партии AUR — признал поражение. В специальном обращении Симион поблагодарил поддержавших его избирателей и подчеркнул, что политическая борьба будет продолжаться. Он пообещал продолжить "защиту традиций, веры и румынской идентичности".
"Нас - более пяти миллионов, и мы не сдадимся. Продолжим работать ради свободы и достоинства", - добавил Симион.
Победитель выборов Никушор Дан известен своей проевропейской позицией и антикоррупционными инициативами. Его победа символизирует сохранение прозападного курса Румынии.
С приветствием к новоизбранному президенту уже обратился президент Украины Владимир Зеленский , назвав победу Дана "исторической" и заверив в готовности Украины к сотрудничеству с Румынией как с надежным партнером.
Напомним, что основатель Telegram Павел Дуров заявил, что правительство одной из стран Западной Европы якобы обратилось с просьбой заглушить консервативные голоса в Румынии в преддверии президентских выборов в стране.