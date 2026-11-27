Алиса Вайдель / © Reuters

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Пророссийская лидер партии ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Алиса Вайдель выступила против помощи Украине и считает, что украинские граждане должны покинуть ФРГ после окончания войны.

Об этом она высказалась в подкасте «Zur Wahrheit gehört».

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Во время разговора она заявила, что по завершении боевых действий в Украине украинские беженцы должны вернуться на родину. По ее словам, речь идет примерно о 1,1 млн украинцев, ныне находящихся в Германии.

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«Когда боевые действия в Украине прекратятся — надеюсь, это произойдет уже вскоре — и будет заключено мирное соглашение, украинцы также должны вернуться на родину», — заявила Алис Вайдель.

Отметим, что на днях в Бундестаге развернулась дискуссия вокруг бюджета Германии на 2027 год, который предусматривает около 12 миллиардов евро военной и финансовой помощи Украине, пишет Tagesschau.

Особенно резко против помощи Украине выступила опять же Вайдель, назвав расходы расточительством денег германских налогоплательщиков. По ее словам, когда речь идет о финансировании Украины, у власти якобы «без проблем находятся деньги».

«Эти деньги, кстати, принадлежат не вам, а немецким налогоплательщикам, и вы их разворовываете», — утверждает Вайдель.

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Новые выпады против Украины — последние новости

Кандидат в президенты Франции, олимпийского чемпиона по дзюдо Тедди Ринера поставил под вопрос целесообразность военной помощи Украине. Мол, это не война французов. Впрочем, действующий лидер Эммануэль Макрон призвал избегать наивности и безответственности.

Кроме того, «подруга Путина» лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что если станет президентом, то прекратит финансовую помощь Украине. Свое решение она объяснила сложным состоянием государственных финансов.

Тем временем глава МИД Словакии Юрай Бланар обвинил украинцев во вторжении СССР в Чехословакию в 1968 году . В качестве аргумента он привел состав первого советского полка и происхождения тогдашнего главы СССР Леонида Брежнева.

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