Пророссийский победитель первого тура выборов в Румынии сделал заявление о войне

Джордже Симион. / © Associated Press

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Победитель первого тура президентских выборов в Румынии, пророссийский лидер ультраправых Джордже Симион сделал заявление о войне в Украине.

Об этом он сказал в комментарии изданию DW Украина.

По его словам, нужно добиться прекращения огня, как того хочет администрация действующего президента США Дональда Трампа.

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Заметим, что политик выступал против помощи Украине. Свое решение объяснил тем, что помощь оружием "невыгодна Германии, Франции, Румынии, Польше".

"Мы сказали, что будем способствовать миру, и мы видим единственное решение в деэскалации этого конфликта. Помощь оружием обеим сторонам - невыгодно Германии, Франции, Румынии, Польше. Мы очень пострадали от этой войны, и нам нужен мир, как того хочет администрация Трампа", - пояснил кандидат.

По его словам, нужно "остановить эту войну", чтобы "остановить любые жертвы среди гражданского населения".

"Мы должны остановить эту войну. Мы должны остановить любые жертвы среди гражданского населения, и именно поэтому мы должны добиться прекращения огня. И мы должны молиться и надеяться, чтобы мирные переговоры Дональда Трампа сработали", – добавил он.

Напомним, 4 мая прошел первый тур выборов президента Румынии. В нем победу одерживает ультраправый политик Джордж Симион. Он выступает против военной помощи Украине, критикует руководство ЕС и симпатизирует президенту США Дональду Трампу. Свою пророссийскую позицию Симион отрицает.

Симион получил 40,96% голосов. Вторым финишировал независимый проукраинский и прозападный кандидат, 55-летний мэр Бухареста Никушор Дан из 20,99% голосов. Если партии руководящей коалиции не объединятся вокруг Никушора Дана, президентом Румынии может стать Джордж Симион, которому запрещен въезд в Украину и Молдову за его неоднократные территориальные претензии к обеим странам.

Дата публикации 17:37, 05.05.25 Количество просмотров 44 Истинные мотивы Трампа: эксперт проанализировал последние громкие решения лидера США