Пророссийский политик Милорад Додик лидирует на выборах президента Республики Сербской

Додик – открытый сторонник президента России Путина.
На выборах президента Республики Сербской (государственного образования в составе Боснии и Герцеговины) лидирует Милорад Додик – пророссийский политик, поддержавший войну Путина против Украины.
Об этом свидетельствует результат подсчета 82% голосов избирателей, обнародованный ЦИК, пишет "Украинская правда".
Милорад Додик, стремящийся к выходу Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины, получил 48,8% голосов избирателей, а его оппонентка Елена Тривич — 42,6%.
Милорад Додик – открытый сторонник президента России и накануне выборов летал в Москву для встречи с ним.
Напомним, в Бразилии может появиться новый старый президент, обвиняемый в коррупции.
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