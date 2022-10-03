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Пророссийский политик Милорад Додик лидирует на выборах президента Республики Сербской

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Пророссийский политик Милорад Додик лидирует на выборах президента Республики Сербской

Фото: Reuters

Додик – открытый сторонник президента России Путина.

На выборах президента Республики Сербской (государственного образования в составе Боснии и Герцеговины) лидирует Милорад Додик – пророссийский политик, поддержавший войну Путина против Украины.

Об этом свидетельствует результат подсчета 82% голосов избирателей, обнародованный ЦИК, пишет "Украинская правда".

Милорад Додик, стремящийся к выходу Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины, получил 48,8% голосов избирателей, а его оппонентка Елена Тривич — 42,6%.

Милорад Додик – открытый сторонник президента России и накануне выборов летал в Москву для встречи с ним.

Напомним, в Бразилии может появиться новый старый президент, обвиняемый в коррупции.

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