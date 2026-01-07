- Дата публикации
Пророссийский премьер Чехии сделал заявление о боеприпасах для Украины
Прага может продолжить участие в так называемой «чешской инициативе» по боеприпасам для ВСУ.
Чехия не будет прекращать инициативу по крупнокалиберным боеприпасам для Украины. Прага будет координировать проект, который начался в начале 2024-го, но платить за снаряды из своего бюджета не будет.
Об этом сообщил чешский премьер-министр Андрей Бабиш.
«Мне еще ждут переговоры с Советом национальной безопасности, где я узнаю больше деталей об инициативе боеприпасов. После всех переговоров, которые я уже провел, я по согласию с коалиционными партнерами решил, что мы не будем отменять инициативу по боеприпасам», — говорится в его сообщении.
По его словам, в проекте Чехия выполнять роль координатора. Инициатива будет продолжаться, заявил Бабиш после участия во встрече Коалиции желающих, но в нее не будут инвестировать никаких средств из чешского бюджета. Вместо этого ее должны финансировать другие государства.
«У нас есть ноу-хау, наши компании имеют ноу-хау. Конечно, это должно быть прозрачным и без коррупции», — сказал он.
Как сообщалось, ранее Бабиш отказался гарантировать кредиты Киеву. По его словам, Чехия хоть и поддерживает Украину, но не готова предоставлять финансовые гарантии и выделять средства из собственного бюджета. Мол, сейчас сложилось сложное экономическое положение внутри самой Чехии.
Напомним, 9 декабря Андрей Бабиша стал премьером Чехии. Президент Петр Павел официально назначил лидера движения ANO главой правительства.