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Пророссийский премьер Фицо заявил, что Словакия хочет быть дружественной для Украины

Пророссийский премьер Фицо заявил, что Словакия хочет быть дружественной для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. / Фото: Associated Press

Фицо известен своей антиукраинской позицией.

Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава стремится иметь дружеские отношения с Украиной.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, сообщает "ЕП".

По его словам, встреча показала, что "есть интерес к добрососедству".

"Словакия хочу быть доброй, дружественной страной-соседкой Украины. Мы хотим проявить солидарность с вами в том несчастье, с которым вы боретесь. Использование российской силы в Украине — это нарушение международных соглашений", — заявил словацкий политик.

Фицо также отметил, что Украина нуждается в помощи и солидарности, а потому стоит "найти те моменты, которые поддерживают суверенитет и территориальную целостность (Украина — Ред.), которые являются неотъемлемыми для вас", — добавил премьер Словакии.

Напомним, ранее президент Словакии Зузана Чапутова прокомментировала антиукраинскую позицию правительства премьера Роберта Фицо. Она   называет правильным решение других стран поддерживать Украину, и осуждает позицию правительства Фицо, имеющего другую позицию.

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