Пророссийский премьер Словакии сделал скандальное заявление о войне

Фицо признал, что вторжение РФ в Украину – это нарушение международного права.

Прокремлевский премьер-министр Словакии Роберт Фицо снова сделал скандальное заявление о войне в Украине. Мол, даже с деньгами и всем западным оружием ему не удастся победить агрессорку Россию на поле боя.

Об этом он заявил в интервью местному изданию Pravda.

Фицо заявил, что украинским защитникам не удастся победить оккупантов на поле боя. Что больше – словацкий глава правительства раскритиковал потенциальное контрнаступление ВСУ.

"Я не верю в военное решение. Мы должны признать, что у Украины нет достаточно сил, чтобы переломить ситуацию военным путем и не способна на никакое контрнаступление. Мы можем отправить все оружие мира, все деньги, но никогда не победим Россию на поле боя. Приходит 2024 год, и вы увидите, что условия урегулирования этого конфликта начнет диктовать Россия», – считает премьер Словакии.

Вместе с тем Фицо признал, что вторжение РФ в Украину является нарушением международного права. Впрочем, он утверждает, что Киев уже якобы был готов достичь мирного соглашения с Кремлем, но этому помешал Запад, когда начал предоставлять Украине оружие, "чтобы его руками уничтожить РФ".

"Мы готовы помогать Украине. Имею в виду гражданскую и гуманитарную помощь, но не военную, потому что наша военная помощь закончилась", — подчеркнул премьер Словакии.

Скандальные заявления Фицо

Фицо является ярым сторонником Москвы и известен своими скандальными и неоднозначными заявлениями по Украине. В частности, на днях в одном интервью он высказался, мол, вступление Украины в НАТО станет началом Третьей мировой войны. Поэтому он пообещал ветировать членство Украины в Североатлантическом альянсе.

По словам премьера, Словакия готовится налаживать отношения с Россией после войны в Украине. Он отмечает, что к национально-государственным интересам его страны относится "поддержка мирных инициатив, а не войны в Украине".

Также Фицо сделал неожиданное заявление о войне в Украине, назвав его "замороженным конфликтом", который нельзя разрешить путем предоставления оружия украинской армии.

Читайте также: