Пророссийский премьер Словакии сделал заявление о переговорах ЕС с Украиной

Глава словацкого правительства отмечает, что Киев не готов к этому.

Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

Об этом сообщает Dennik N.

Впрочем, Фицо подчеркнул, что считает Украину "совершенно неготовой" к началу переговоров о вступлении. Впрочем, Братислава не будет блокировать это "политическое решение" на саммите лидеров Евросоюза 14-15 декабря.

"Мы не будем препятствовать решению Европейского совета о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Речь идет о политическом решении, это не имеет ничего общего с реальностью. Украина совершенно не готова к началу переговоров".

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Напомним, ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар сделал заявление о переговорах ЕС с Украиной. По его словам, Братислава готова поддержать открытие переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз.

Следует отметить, что Бланар также заявлял, что пока "не может представить" Украину в ЕС. По его словам, якобы до членства Украины в Евросоюзе "еще очень-очень далеко".

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