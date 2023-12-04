Пророссийский премьер Словакии впервые переговорил со Шмыгалем: разблокируют ли границу

Оружия не будет точно, импорт украинского зерна под запретом, о разблокировании границы будут еще договариваться – состоялся первый разговор премьеров Словакии и Украины.

Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел первый телефонный разговор с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

Об этом сообщили оба политика на своих страницах в соцсетях.

Что сказал Шмыгаль

По словам украинского премьера, стороны наметили приоритетные направления двустороннего сотрудничества: восстановление, энергетика, развитие пограничной инфраструктуры.

Шмыгаль назвал потребности в инженерной технике для гуманитарного разминирования, которые производят словацкие компании. Также он заявил, что рассчитывает на участие словацких компаний в разных областях восстановления Украины.

Энергетика

"Проговорили сотрудничество в энергетике. Ценим помощь Словакии с поставкой электроэнергии", – заявил Шмиыгаль.

Ситуация на границе

"Коснулись ситуации на границе. Было отмечено, что проезд первоочередных грузов осуществляется беспрепятственно. Рассчитываем в ближайшее время на заключение межправительственного соглашения о контроле на общих пунктах пропуска", – сказал украинский премьер.

Военной помощи не будет – что сказал Фицо

Фицо подтвердил, что Словакия поможет Украине в гуманитарной и гражданской сфере.

Словацкий премьер изложил такие тезисы, которые донес Денису Шмыгалю:

Исключил поставки оружия и боеприпасов из государственных складов.

Словакия не верит в военное разрешение конфликта в Украине, "потому что оно ведет только к ненужному безрезультатному кровопролитию".

Словакия запрещает импорт украинской сельскохозяйственной продукции на свою территорию.

Словакия поддерживает европейскую перспективу Украины, но вместе с Молдовой и Западными Балканами.

Позиция по пересмотру бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая Киев, не изменилась.

"Мы встретимся с премьер-министром Шмыгалем на словацко-украинской границе в начале 2024 года, темой встречи будет сотрудничество в вышеупомянутых сферах", – подытожил Фицо.

Разговор премьеров Украины и Словакии / Фото: Facebook Роберта Фицо

Напомним, что в очередях на территории Словакии в сторону границы с Украиной на фоне блокады утром 4 декабря стояло около 650 грузовиков.

6 ноября польские перевозчики объявили блокаду границы с Польшей. 1 декабря к блокированию присоединилась Словакия.

Ранее сообщалось, что после победы на выборах Фицо заявил, что его страна испытывает "большие проблемы", чем помощь Украине, поэтому Словакия больше не будет поставлять Киеву оружие и боеприпасы.

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