Пророссийский премьер Венгрии Орбан не хочет видеть Швецию в НАТО из-за "очень неправильных" отношений

Венгрия, кроме Турции, является единственным государством, которое до сих пор не ратифицировало заявку Швеции на присоединение к Альянсу.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил во вторник, 23 мая, на Катарском экономическом форуме, что политические отношения между Венгрией и Швецией должны улучшиться, прежде чем ее заявка на членство в НАТО будет одобрена.

Об этом пишет Aljazeera.

"Политические отношения между Венгрией и Швецией очень неправильны", — сказал он. "Мы не хотим импортировать конфликты в НАТО".

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в прошлом году после вторжения России в Украину. Но заявку Швеции задержали Турция и Венгрия.

Фото: Aljazeera

Напомним, в мае 2022 года Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в Североатлантический альянс.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в НАТО отдельно от Швеции. Следом за ним соответствующее решение приняла и Венгрия.

В ноябре 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия выполнили все требования для вступления в НАТО, и призвал Турцию ратифицировать соответствующий протокол.

4 апреля 2023 г. Финляндия официально стала членом Североатлантического Альянса.

Ранее мы писали, что до 24 февраля 2022 года вблизи западной украинской границы находились венгерские военные. Тогда в границу свезли также военные понтоны.

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна поддерживает "мирный план" Китая по окончании войны в Украине.

Венгрия заблокировала очередной транш на 500 млн евро из Европейского фонда мира, поддерживающего Украину оружием. Причина – объявление Украиной OTP Bank "спонсором войны".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно подверг критике Европейский Союз и подверг сомнению целесообразность его существования. Орбан требует от ЕС отменить санкции против России, введенные за агрессию против Украины. Он также обвиняет Брюссель в углублении рецессии в Венгрии и призывает перестать помогать Украине.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.