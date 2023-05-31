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Пророссийский президент Хорватии назвал "Слава Украине!" лозунгом шовинистов, убивавших евреев и поляков

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Время на прочтение
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Пророссийский президент Хорватии назвал "Слава Украине!" лозунгом шовинистов, убивавших евреев и поляков

Президент Хорватии назвал лозунг "Слава Украине" шовинистическим / Фото: Associated Press

Миланович что его не интересует, почему некоторые политики "подсели" на этот лозунг и предложил придумать какой-нибудь другой.

Известный своими пророссийскими взглядами президентХорватии Коран Миланович считает, что лозунг "Слава Украине!" относится к шовинистам и имеет такое же происхождение, как и крик хорватских усташей "За дом готовы".

Об этом пишет издание N1.

Миланович во время церемонии вручения наград города Загреба высказался об использовании правыми силами лозунга усташей "За дом готовы", официально запрещенном в Хорватии.

"Нет разницы между "За дом готовы" и "Слава Украине". Это – восклицание самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи евреев, поляков… Не хочу такое слышать в Хорватии", – заявил он.

Он добавил, что его не интересует, почему некоторые политики "подсели" на этот лозунг и предложил придумать какой-то другой.

Справка: лозунг "Слава Украине!" начало использоваться еще в 19-м веке и было обще распространено в Армии Украинской Народной Республики, действовавшей в начале 20-го века. Позже его стали использовать пластовые организации, а также политические движения.

Напомним, ранее сообщалось, что Миланович заявил, что Крым "никогда не вернется под контроль Украины".

Позже в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что считают неприемлемыми такие высказывания пророссийского президента Хорватии Зорана Милановича.

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Дата публикации
Просмотры
297
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