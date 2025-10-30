Прорыв в отношениях США-Китай: Трамп анонсировал закупку сельхозпродукции и энергетическое соглашение

Дональд Трамп и Си Цзиньпин / © Associated Press

Достигнутые сегодня соглашения обеспечат процветание и безопасность миллионам американцев. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с лидером Китая Си Цзиньпином.

На странице в TRUTH Social Дональд Трамп отчитался о своей встрече лидером Китая и заявил, что стороны договорились о «многое».

В частности, Пекин приступит к закупке сои, сорго и другой сельскохозяйственной продукции в США и продолжит поставки редкоземельных элементов, критически важных минералов, магнитов и т.д.

Глава Белого дома также сообщил, что Китай будет работать с Вашингтоном, чтобы остановить поток фентанила в США.

Кроме того, по словам Трампа, страны готовят потенциальное энергетическое соглашение по закупке Китаем американской нефти.

«Наша нация снова сильная, уважаемая и вызывающая восхищение, и лучшее еще впереди!» — резюмировал Трамп.

Сообщение Дональда Трампа 30 октября в TRUTH Social

Напомним, 30 октября в Южной Корее состоялась встреча Трампа и Си, на которой стороны обсудили снятие напряжения во взаимоотношениях стран, а также тему завершения войны в Украине.

После встречи президент США Дональд Трамп заявил, что Китай присоединится к усилиям Вашингтона по завершению войны в Украине.