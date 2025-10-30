- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2191
- Время на прочтение
- 1 мин
Прорыв в отношениях США-Китай: Трамп анонсировал закупку сельхозпродукции и энергетическое соглашение
Дональд Трамп отчитался о договоренностях с Си Цзиньпином по торговле и безопасности.
Достигнутые сегодня соглашения обеспечат процветание и безопасность миллионам американцев. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с лидером Китая Си Цзиньпином.
На странице в TRUTH Social Дональд Трамп отчитался о своей встрече лидером Китая и заявил, что стороны договорились о «многое».
В частности, Пекин приступит к закупке сои, сорго и другой сельскохозяйственной продукции в США и продолжит поставки редкоземельных элементов, критически важных минералов, магнитов и т.д.
Глава Белого дома также сообщил, что Китай будет работать с Вашингтоном, чтобы остановить поток фентанила в США.
Кроме того, по словам Трампа, страны готовят потенциальное энергетическое соглашение по закупке Китаем американской нефти.
«Наша нация снова сильная, уважаемая и вызывающая восхищение, и лучшее еще впереди!» — резюмировал Трамп.
Напомним, 30 октября в Южной Корее состоялась встреча Трампа и Си, на которой стороны обсудили снятие напряжения во взаимоотношениях стран, а также тему завершения войны в Украине.
После встречи президент США Дональд Трамп заявил, что Китай присоединится к усилиям Вашингтона по завершению войны в Украине.