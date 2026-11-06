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Категория
Политика
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Прорыва не будет: Арахамия сказал, чего ждать от переговоров в Абу-Даби

Украина не рассчитывает на прорыв во время первого раунда трехсторонних переговоров с США и Россией, однако считает важным восстановление диалога после длительного перерыва.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Давид Арохамия

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не ожидает конкретных результатов от первого раунда трехсторонних переговоров Украины, США и России, запланированных на 10–11 ноября в Абу-Даби. По его словам, после продолжительного перерыва сам факт возобновления переговорного процесса уже является важным достижением.

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Вашингтоне 6 ноября.

Почему Украина не ожидает прорыва от первого раунда

Отвечая на вопрос, может ли предстоящая встреча принести прорыв, Арахамия отметил, что у украинской стороны есть минимальные ожидания от первого раунда. Он объяснил это продолжительным перерывом в переговорах и сложностью возобновления трехстороннего диалога.

Я так не думаю. Объясню почему. В переговорах был большой перерыв. Поэтому мы внутри понимаем, что именно возобновление трехсторонних переговоров уже есть достижение. Это было непросто сделать, и Стив действительно хорошо поработал, продвигая этот процесс. Именно поэтому мы имеем минимальные ожидания от первых переговоров, но во второй раунд у нас уже есть ожидания», — сказал Арахамия.

Переговоры в Абу-Даби — последние новости

В пятницу, 6 ноября, стало известно, что руководитель офиса президента Кирилл Буданов войдет в состав украинской делегации на предстоящей встрече. Он также воздержался от прогнозов относительно ее результатов, отметив важность возобновления личного диалога между сторонами.

В тот же день советник президента США Джаред Кушнер заявил, что Вашингтон работал с обеими сторонами над предложениями, которые должны сделать предстоящие переговоры более содержательными и продуктивными. По его словам, американская сторона готовит серьезные предложения для встречи в Абу-Даби .

Накануне, 5 ноября, Владимир Зеленский провел разговор со спецпредставителями Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили подготовку к трехсторонней встрече, а также вопросы безопасности, в частности защиту украинской энергетики от российских атак .

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