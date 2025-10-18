- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1157
- Время на прочтение
- 3 мин
Прорыва не произошло: итоги встречи Трампа и Зеленского
Встреча двух президентов длилась более двух часов и может приблизить завершение войны. Лидеры обсудили все ключевые вопросы: позиции украинцев на поле боя, дальнобойность, ПВО и ракеты «Томагавк».
Президент США Дональд Трамп и лидер Украины Владимир Зеленский 17 октября встретились в Белом доме — это их четвертая встреча. Среди обсуждаемых тем — дальнобойные ракеты Tomahawk, детали встречи Трампа с Владимиром Путиным в Венгрии и прочее. Формально для этого визита было заявлено две цели: поставки вооружений и энергетическая безопасность.
ТСН.ua собрал основные заявления президентов после их встречи.
ПВО и дальнобойные ракеты Tomahawk
«Мы говорили о Tomahawk. Я открыт в этом вопросе. Мы бы хотели это оружие. И президент Трамп отметил, что мы должны понимать, что США оно также нужно. Но никто не снимал эту тему с переговоров», — сказал президент Украины.
По его словам, они договорились не говорить об этом публично. США считают это эскалацией.
Лидеры также обсудили ПВО. По данным Зеленского, положительный сигнал состоит в том, что «мы будем работать».
Встреча Трампа и Путина в Венгрии
Трамп до переговоров с президентом Украины, общаясь с журналистами, заявил, что встреча в Венгрии с Путиным, скорее всего, будет двусторонней, но с Зеленским будут поддерживать связь.
«Мы говорили о Будапеште, президент Трамп рассказал о своем диалоге с российской стороной. Все сигналы от россиян для нас не новые, но мы рассчитываем на Трампа, его давление на Путина, чтобы остановить эту войну», — рассказал президент Украины.
Следующие шаги будут обсуждать советники безопасности. Речь идет о обеспечении безопасности Украины и усилении европейцев. «Рассчитываем на давление США» на Россию, подытожил Зеленский.
В то же время, вопрос территорий Владимир Зеленский назвал самым чувствительным.
«Россияне действительно хотели бы оккупировать всю территорию. Но перед прекращением огня делать какие-то согласования по территориям и другим аспектам… Я думаю, важно сделать первый шаг — прекращение огня», — подчеркнул президент Украины.
«При таких обстоятельствах, которые сейчас есть, когда против нас такая большая страна, мы должны остановиться там, где мы сейчас», — сказал Зеленский и добавил, что после этого можно «начать разговор».
Реакция Трампа
Трамп подтвердил, что они будут обсуждать вопросы Tomahawk, но предостерег, что это может стать «серьезной эскалацией», добавив, что США также нуждаются в этих ракетах для собственной обороны — и лучше быстрее закончить войну без них.
Дональд Трамп после того, как покинул Белый дом, опубликовал сообщение, в котором прокомментировал встречу с Зеленским.
«Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была очень интересной и сердечной. Но я сказал ему — как раньше настойчиво советовал и президенту Путину, — что пора прекратить убийства и заключить соглашение!» — написал он.
«Достаточно крови пролито на границах, прочерченных войной и отвагой. Пусть остановятся там, где стоят. Пусть оба объявят о победе — а история рассудит!» — добавил американский президент.