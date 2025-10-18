Прорыва не произошло: итоги встречи Трампа и Зеленского

Трамп и Зеленский / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп и лидер Украины Владимир Зеленский 17 октября встретились в Белом доме — это их четвертая встреча. Среди обсуждаемых тем — дальнобойные ракеты Tomahawk, детали встречи Трампа с Владимиром Путиным в Венгрии и прочее. Формально для этого визита было заявлено две цели: поставки вооружений и энергетическая безопасность.

ТСН.ua собрал основные заявления президентов после их встречи.

ПВО и дальнобойные ракеты Tomahawk

«Мы говорили о Tomahawk. Я открыт в этом вопросе. Мы бы хотели это оружие. И президент Трамп отметил, что мы должны понимать, что США оно также нужно. Но никто не снимал эту тему с переговоров», — сказал президент Украины.

По его словам, они договорились не говорить об этом публично. США считают это эскалацией.

Лидеры также обсудили ПВО. По данным Зеленского, положительный сигнал состоит в том, что «мы будем работать».

Трамп и Зеленский — это уже четвертая их встреча / © Getty Images

Встреча Трампа и Путина в Венгрии

Трамп до переговоров с президентом Украины, общаясь с журналистами, заявил, что встреча в Венгрии с Путиным, скорее всего, будет двусторонней, но с Зеленским будут поддерживать связь.

«Мы говорили о Будапеште, президент Трамп рассказал о своем диалоге с российской стороной. Все сигналы от россиян для нас не новые, но мы рассчитываем на Трампа, его давление на Путина, чтобы остановить эту войну», — рассказал президент Украины.

Следующие шаги будут обсуждать советники безопасности. Речь идет о обеспечении безопасности Украины и усилении европейцев. «Рассчитываем на давление США» на Россию, подытожил Зеленский.

В то же время, вопрос территорий Владимир Зеленский назвал самым чувствительным.

«Россияне действительно хотели бы оккупировать всю территорию. Но перед прекращением огня делать какие-то согласования по территориям и другим аспектам… Я думаю, важно сделать первый шаг — прекращение огня», — подчеркнул президент Украины.

«При таких обстоятельствах, которые сейчас есть, когда против нас такая большая страна, мы должны остановиться там, где мы сейчас», — сказал Зеленский и добавил, что после этого можно «начать разговор».

Реакция Трампа

Трамп подтвердил, что они будут обсуждать вопросы Tomahawk, но предостерег, что это может стать «серьезной эскалацией», добавив, что США также нуждаются в этих ракетах для собственной обороны — и лучше быстрее закончить войну без них.

Дональд Трамп после того, как покинул Белый дом, опубликовал сообщение, в котором прокомментировал встречу с Зеленским.

Встреча длилась более двух часов / © Associated Press

«Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была очень интересной и сердечной. Но я сказал ему — как раньше настойчиво советовал и президенту Путину, — что пора прекратить убийства и заключить соглашение!» — написал он.

«Достаточно крови пролито на границах, прочерченных войной и отвагой. Пусть остановятся там, где стоят. Пусть оба объявят о победе — а история рассудит!» — добавил американский президент.