"Прорывов не ожидаем": Кулеба рассказал, как завершатся переговоры Байдена и Путина

"Прорывов не ожидаем": Кулеба рассказал, как завершатся переговоры Байдена и Путина

Кулеба считает, что Путин услышит от Байдена "очень четкие сигналы" по поводу действий украинских партнеров в случае вторжения РФ.

Украина не ожидает прорывов по итогам переговоров президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Соответствующее заявление украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба озвучил в понедельник, 6 декабря, в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, глава Кремля услышит от американского лидера "очень четкие сигналы" о том, что сделают партнеры Украины, если РФ "прибегнет к военной операции против нашего государства".

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"Это будут убедительные вещи", — подчеркнул Кулеба. В то же время на вопрос о возможном достижении во время переговоров принципиальных договоренностей между США и Россией, министр МИД ответил: "В жизни, конечно, возможно все, однако я бы не ожидал завтра каких-то прорывов".

"Я думаю, что каждая сторона заявит свое максималистское видение логики дальнейших действий, а потом уже будут работать разные команды над тем, как будет дальше развиваться ситуация", — поделился главный дипломат Украины.

Он также подчеркнул "открытость Соединенных Штатов во взаимодействии" с Украиной.

Напомним, что во вторник, 7 декабря, президент США Джо Байден по защищенной видеосвязи проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Ожидается, что американский лидер выразит обеспокоенность военной деятельностью Кремля вблизи границ с Украиной.

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