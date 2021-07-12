Прощальная личная встреча: как Зеленский с Меркель ужинал

Безоблачными отношения Киева и Берлина пока назвать трудно.

О "Северном потоке-2" говорил сегодня Владимир Зеленский с канцлером Германии Ангелой Меркель. Президент Украины прибыл в Берлин с двухдневным рабочим визитом. Меркель пригласила Зеленского на ужин. Это прощальная личная встреча двух лидеров. После 16 лет правления канцлер Меркель больше не будет баллотироваться на высший пост в стране.

Подробнее о визите президента в Берлин 12 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Сейчас отношения двух стран существенно затмевает проект газопровода "Северный поток-2", который немецкое правительство продолжает упорно поддерживать.

Визит к Ангеле Меркель — последний и самый важный пункт двухдневного визита Владимира Зеленского в Берлине. После приветствия на камеры оба говортлт один на один.

Германия настаивает, чтобы Украина и в дальнейшем оставалась газотранспортной страной, хотя никаких безопасности или финансовых гарантий Берлин не дает. Ожидается, что Ангела Меркель может предложить Украине альтернативы — то ли денежные компенсации, то ли участие в развитии водородной энергетики.

"Самый вероятный сценарий — что Украине предложат стать во главе нового энергетического рынка, торгующего альтернативными источниками энергии, и что когда-то украинская газотранспортная система сможет транспортировать жидкий водород. Это предложение еще слишком общее, чтобы убедить Украиину, но возможно — это шанс, которым Украиине стоило бы воспользоваться ", — отмечает немецкий политик Марилуизе Бек.

Новости мира: что известно о прощальной встрече Зеленского и Меркель в Берлине

Безоблачными отношения Киева и Берлина пока назвать трудно. Украину возмутило предложение Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона восстановить саммиты Европейського Союза и Росиии. А сам Зеленский в интервью упрекнул Меркель, что она могла бы делать для Украиины больше. Впрочем подозревать Меркель в сантиментах к России, или что она может пойти по пути Герхарда Шредера и на политической пенсии работать на "Газпром" — нельзя, говорят в Берлине.

"Это одна из абсурднейших спекуляций! И, возможно, это действительно трудно понять украинским политикам, но Ангела Меркель уже 16 лет канцлера и ее вообще не интересуют большие деньги. Она абсолютно не заинтересована в том, чтобы разбогатеть", — уверена Бек.

Сегодня президент Украины встретился с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, говорили больше часа. А накануне, в воскресенье, глава Украины познакомился с вероятным преемником Меркель на посту канцлера — кандидатом от ХДС-ХМС Армином Лашетом, говорят, общались долго и по-дружески. Именно новое немецкое правительство, независимо от коалиции, может более критично относиться к газопроводу в обход Украины.

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