Прошел месяц после отказа РФ от перемирия: Сибига призвал к давлению

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Facebook/Министерство иностранных дел Украины

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После отказа России принять предложенное США временное прекращение огня истекает уже месяц 11 апреля. РФ — единственное препятствие на пути к миру, поэтому следует усилить давление на Москву.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в Сети.

«Сегодня проходит ровно месяц с того момента, как Россия отказалась принять предложенное Соединенными Штатами полное временное прекращение огня», — говорится в заявлении.

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Сибига напомнил, что 11 марта в Джидде Украина без всяких условий согласилась на предложение о временном перемирии. Россия же отказалась согласиться, выдвинув условия и требования.

Министр подчеркнул, что Москва в то же время усилила эскалацию террора против мирного населения.

«С 11 марта по 11 апреля Россия выпустила по Украине почти 70 ракет разных типов, более 2200 дронов Shahed и более 6000 управляемых авиабомб. Вот каким был российский ответ на предложения мира. Это типично для России: врать, манипулировать и продолжать террор», — говорится в сообщении главы МИД.

Он добавил, что в течение этого месяца могла бы царить тишина, действовали бы меры по укреплению доверия для продвижения справедливого мира, к которому стремятся США, европейские и другие партнеры.

«Россия — единственное препятствие на пути к миру и единственный источник этой войны. Нам не нужно ждать еще месяц, чтобы усилить давление на Москву. Россия должна почувствовать настоящую силу, чтобы начать серьезно относиться к миру», — подчеркнул Сибига.

Напомним, издание Axios сообщило, что 11 апреля спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить прекращение огня в Украине. Если перемирие не будет достигнуто до конца месяца, президент США Дональд Трамп может инициировать новые санкции против России.