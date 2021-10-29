"Прошу, чтобы мы выключили соцсети и "включили" мозг": Зеленский призвал украинцев вакцинироваться

По словам президента, сейчас это – единственное решение.

Каждый день во всем мире коронавирус бьет антирекорды, и Украина не исключение. Министерству здравоохранения поставлена задача нарастить суточное число вакцинаций до 300 тысяч.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Конгрессе региональных и местных властей в Одессе, сообщила пресс-служба главы государства.

"Во время Второй мировой войны наши военные в среднем теряли около 1 500 человек ежедневно. Сегодня нет Второй мировой войны, но мы теряем уже 700 человек ежедневно... Мы понимаем, что выход один – вакцинация... Я очень прошу, чтобы мы все с вами выключили соцсети и "включили" мозг. Нужно вакцинироваться, сегодня это не страшилки, а действительно единственное решение", — заявил Зеленский.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Напомним:

По состоянию на 29 октября 2021 года в Украине установлен новый рекорд: за весь период вакцинальной кампании сделано более 17 млн. прививок.

Министерство здравоохранения определило 16 причин для отказа от вакцинации (постоянной или временной) от коронавируса или проведения ее с осторожностью. Украинцы смогут получить справку о противопоказаниях для прививки в начале ноября.

(постоянной или временной) от коронавируса или проведения ее с осторожностью. Украинцы смогут получить справку о противопоказаниях для прививки в начале ноября. Также в Минздраве разъяснили, когда после перенесенного коронавируса можно вакцинироваться

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