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"Прошу, чтобы мы выключили соцсети и "включили" мозг": Зеленский призвал украинцев вакцинироваться

"Прошу, чтобы мы выключили соцсети и "включили" мозг": Зеленский призвал украинцев вакцинироваться

president.gov.ua

По словам президента, сейчас это – единственное решение.

Каждый день во всем мире коронавирус бьет антирекорды, и Украина не исключение. Министерству здравоохранения поставлена задача нарастить суточное число вакцинаций до 300 тысяч.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Конгрессе региональных и местных властей в Одессе, сообщила пресс-служба главы государства.

"Во время Второй мировой войны наши военные в среднем теряли около 1 500 человек ежедневно. Сегодня нет Второй мировой войны, но мы теряем уже 700 человек ежедневно... Мы понимаем, что выход один – вакцинация... Я очень прошу, чтобы мы все с вами выключили соцсети и "включили" мозг. Нужно вакцинироваться, сегодня это не страшилки, а действительно единственное решение", — заявил Зеленский.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

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