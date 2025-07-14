Просил ли Лавров о большем количестве войск у КНДР: зачем министр ездил к Киму

Ким Чен Ын и Сергей Лавров / © Associated Press

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Россия активизировала попытки получить военную помощь от Северной Кореи, что особенно проявилось во время недавней поездки главы МЗС Сергея Лаврова в КНДР. Не исключено, что Пхеньян может отправить еще больше солдат в РФ, которые еще более непосредственно будут участвовать в боевых действиях.

Об этом говорится в статье издания South China Morning Post.

Недавний визит Лаврова в Пхеньян стал первым с 2009 года. Аналитики отмечают, что он подчеркнул растущую зависимость Москвы от северокорейского режима, особенно в контексте потребности в живой силе и инженерных ресурсах. Не исключено, что КНДР может отправить еще больше солдат, которые будут участвовать в боевых действиях более непосредственно.

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«Россия также может рассчитывать на северокорейских инженеров во время потенциальной операции по переправе через Днепр для захвата Херсона», — отметил ведущий ученый Корейского института национальной безопасности Ду Чин Хо.

Во время пресс-конференции 12 июля Лавров не скрывал, что Москва готова к расширению военного сотрудничества с Пхеньяном. Он подчеркнул, что в случае нового предложения об отправке войск Россия не будет иметь «никаких причин отказать в этом искреннем акте солидарности».

Российский министр добавил, что решение о конкретных механизмах реализации подписанного в прошлом году двустороннего стратегического оборонного договора остается за Северной Кореей: «определит формы».

Согласно данным Ду, «много северокорейских спецназовцев» сейчас действуют вместе с российскими подразделениями в Курской области, а еще часть размещена вдоль северо-восточной границы Украины, между Брянской и Белгородской областями.

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КНДР рассматривает отправку дополнительных войск в РФ

В день выступления Лаврова лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал «безусловную» поддержку действиям Москвы в Украине, а также «всем мерам, принятым российским руководством».

«В дипломатических переговорах редко можно услышать термины вроде „безусловная поддержка“. Это свидетельствует о том, что возможность отправки дополнительных северокорейских войск — и в более прямых боевых ролях — действительно рассматривается как часть поддержки России», — отметил профессор Лим Иль Чхоль из Института дальневосточных исследований университета Кеннам.

Северная Корея стала критическим источником живой силы для России

Масштабы российских запросов на помощь стали очевидными после серии поездок в КНДР ближайших соратников президента России Владимира Путина. В июне экс-министр обороны Сергей Шойгу заявил об отправке в РФ 1000 северокорейских саперов и еще 5000 строителей для разминирования и восстановления инфраструктуры в Курской области.

Его поездка в Пхеньян, вторая за две недели, была осуществлена по прямому поручению Путина. Сразу после этого в КНДР прибыл и Лавров.

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«Северная Корея стала критическим источником живой силы для России, у которой нет союзников, готовых к кровопролитию в чужой войне», — отметил Ду.

Глава Университета северокорейских исследований Ян Му Чжин считает, что такая интенсивность визитов призвана укрепить личные отношения между лидерами:

«Ким хочет твердой гарантии, что Россия выполнит свои обещания. Его месседж по сути: „Если вы действуете быстро — мы тоже будем действовать быстро“.

Что взамен получает Пхеньян от Москвы?

За артиллерию и войска Северная Корея, вероятно, получает не только наличные, но и технологии, которые сама не в состоянии производить. Как отмечает Ду, речь идет о модернизации авиации и флота, а также о доступе к передовым военным разработкам со стороны России.

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«Вероятно, речь идет о помощи со спутниковыми технологиями, системами ПВО и — что самое опасное — ключевыми компонентами ядерной ракетной программы, такими как аппараты для повторного вхождения в атмосферу и современные системы наведения, которые до сих пор оставались вне досягаемости режима», — отметил политолог из Пусанского национального университета Роберт Э. Келли.

Будут ли воевать солдаты КНДР в Украине?

Однако, несмотря на декларации о «безусловной» поддержке, эксперты считают, что границы в этом партнерстве все же существуют.

Профессор Ко Ю Хван из университета Тонгук подчеркивает, что вряд ли северокорейские войска пересекут границу Украины — такой шаг грозил бы нарушением международного права и мог бы вызвать шквал критики.

«Большее боевое участие также означало бы больше потерь, а учитывая уже имеющееся внутреннее недовольство смертями в армии, Ким вряд ли рискнет пойти на такой шаг», — добавил он.

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Напомним, во время своего визита в КНДР 12 июля Лавров намекнул на возможное участие северокорейских войск в дальнейших боевых действиях против Украины. Министр упомянул о соглашении 2024 года между Пхеньяном и Москвой, которое предусматривает военную помощь в случае нападения на одну из сторон.

Глава российского МИД также сказал, что Москва уважает позицию Пхеньяна по разработке его ядерной программы и относится к ней с пониманием.

В свою очередь Ким Чен Ын заявил, что готов «безоговорочно поддержать» все действия, предпринятые Россией для решения «конфликта» в Украине.