"Просил помощи": Трамп рассказывал детали своих разговоров с Зеленским австралийскому бизнесмену

Также бизнесмен получал информацию от Трампа о содержании разговоров с президентом Ирака.

Бывший президент США Дональд Трамп рассказывал австралийскому миллиардеру Антони Праттому о своих разговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом информирует The New York Times.

При расследовании дела о секретных документах Пратт рассказал, что Трамп рассказывал ему содержание разговоров с Зеленским и лидером Ирака. В частности, Трамп рассказывал инсайдерскую информацию, которая еще не была опубликована.

"Этого еще даже не было в новостях, а он сказал: "Я только что разбомбил Ирак. Президент Ирака позвонил мне и сказал: "Ты только что сравнил с землей мой город". А я сказал ему: "Хорошо, что ты собираешься с этим делать?", — передал Пратт суть разговора с Трампом.

Также Трамп разговаривал с Праттом о переговорах с Зеленским, которые состоялись в 2019 году. Тогда Трамп призвал Зеленского помочь ему одержать победу на выборах Джо Байдена.

Сам Трамп не стал отрицать факт этих разговоров, однако его адвокат заявил, что "на записях не хватает контекста".

Напомним, ранее сообщалось, что нью-йоркский судья Артур Энгорон 20 октября оштрафовал бывшего президента США Дональда Трампа на пять тысяч долларов.

Кроме того, мы ранее информировали, что племянница Дональда Трампа заявила, что он слив Путину секретную информацию об обороне Израиля.

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