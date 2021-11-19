Просила Путина: Меркель сожалеет, что встреча "нормандской четверки" не состоялась

Встреча на уровне министров не состоялась из-за того, что Германия и Франция с одной стороны и Россия - с другой видят это по-разному.

Запланированные встречи на уровне министров иностранных дел и лидеров стран "нормандской четверки" не состоялись из-за разных подходов сторон.

Об этом заявила и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель, пишет Укринформ.

"Факт, что встреча на уровне министров не состоялась из-за того, что Германия и Франция с одной стороны и Россия - с другой видят это совершенно по-разному. И я всегда очень сожалела об этом", — сказала Меркель.

Также, по словам Меркель, она просила российского президента Владимира Путина о том, чтобы саммит в "нормандском формате" прошел еще при ее каденции. Но и этого не вышло.

"Я очень сожалею по этому поводу", — подчеркнула Меркель.

Напомним, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва отклонила предложение Парижа о проведении встречи глав МИД "нормандской четверки" 11 ноября. По его словам, еще 29 октября Москва направила в Киев, Берлин и Париж свое видение того, как бы мог выглядеть "проект итогового документа встречи, но до сих пор не получила реакции". Лавров отметил, что Москва "ожидает реакции на предложение", однако 11 ноября заседание невозможно в любом случае, потому что на эту дату у него, мол, "очень плотный график".

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