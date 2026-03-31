"Прослушка" Сийярто и Лаврова: как Венгрия "сливала" данные от ЕС и спасала активы олигарха Усманова

Петер Сийярто и Сергей Лавров / © Associated Press

Журналисты опубликовали записи телефонных разговоров руководителей МИД Венгрии и России — Петера Сийярто и Сергея Лаврова, подтверждающие работу Будапешта в интересах Кремля. Венгерский министр не только передавал конфиденциальные данные Евросоюза, но и лично помогал снимать санкции с семьи российского олигарха Алишера Усманова.

Об этом сообщило издание The Insider в совместной публикации с изданиями Frontstory, VSquare, Delfi Estonia и ICJK.

У журналистов появились записи телефонных разговоров Лаврова с Сийярто. Их содержание указывает на то, что Будапешт в рамках ЕС продвигал интересы Кремля — в частности по смягчению санкций против России и усилению давления на Украину. В то же время Лавров поднимал не только политические темы: часть контактов касалась прагматического вопроса — попытки снять санкции с семьи его «друга» Усманова.

Лавров просил Сийярто помочь в снятии санкций с сестры Усманова

30 августа 2024 года, менее чем через час после возвращения Сийярто в Будапешт из Санкт-Петербурга, ему позвонил Лавров. Российский министр отметил, что визит венгерского коллеги широко цитировали российские медиа.

«Я что-то не так сказал?» — обеспокоенно спросил Сийярто.

«Нет, нет, нет. Они лишь говорили, что вы прагматично отстаиваете интересы своей страны», — ответил Лавров.

Впоследствии выяснилось, что основной целью звонка была просьба: Усманов стремился исключить свою сестру Гульбахор Исмаилову из санкционного списка ЕС, и венгерский министр пообещал помочь.

«Послушайте, я звоню вам по просьбе Алишера, и он только что попросил меня напомнить вам, что вы занимались вопросом его сестры», — сказал Лавров.

«А, госпожа Исмаилова, — Сийярто сразу понял, о чем идет речь. — Да, безусловно. Дело в том, что вместе со словаками мы подаем в Европейский Союз предложение об исключении ее из списка. Мы подадим его на следующей неделе, и, поскольку начнется новый период пересмотра, этот вопрос будет включен в повестку дня. Мы сделаем все возможное, чтобы исключить ее из списка».

«Большое спасибо, ему будет очень приятно!» — ответил глава российского МИДа.

Исмаилова — одна из двух сестер Усманова. Обе находились под санкциями Великобритании, США, Украины и Эстонии, однако другой сестре, Саодат Нарзиевой, удалось выйти из списка ЕС уже через пять месяцев — до сентября 2022 года.

Сийярто выполнил обещание: Венгрия вместе со Словакией при обсуждении продления санкций заявили, что не поддержат их, если из списка не будет исключен ряд лиц, среди которых была и Исмаилова. В результате санкции ЕС в отношении нее отменили в марте 2025 года (впрочем, Эстония сразу после этого внесла сестру Усманова в свой национальный санкционный перечень).

Усманов был важной, но не единственной темой разговора. Оба министра также критиковали Жозепа Борреля — тогдашнего высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Лавров назвал его своим «самым большим разочарованием», а Сийярто пренебрежительно — «европейским Байденом». По словам Лаврова, испанский политик был значительно «благоразумнее», когда представлял Мадрид в качестве министра иностранных дел, еще до назначения в Еврокомиссию, где уже не мог ставить интересы отдельной страны выше интересов всего ЕС.

Сийярто «сливал» Лаврову детали закрытых переговоров в ЕС

Кроме выполнения конкретных просьб, Сийярто регулярно делился с Лавровым деталями закрытых переговоров европейских дипломатов. В частности, во время того же разговора 30 августа 2024 года он рассказал о заседании Совета ЕС по иностранным делам.

«И это было безумием, знаете, когда Ландсбергис сказал, что мы поставляем по 12% каждой ракеты и снаряда», — сказал венгерский министр, имея в виду тогдашнего главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

«Я сказал: друг мой, ты не прав, потому что европейцы делают значительно больший вклад… Газ и нефть из России покупают не только словаки и мы, но и все вы, кто покупает их у них через Индию и Казахстан», — добавил Сийярто.

Ландсбергис подтвердил, что такой разговор действительно имел место.

«Я могу подтвердить, что это реальный обмен мнениями во время одного из заседаний Совета по иностранным делам. Похоже, что все это время у Путина был и до сих пор есть «крот» на всех официальных встречах европейцев и НАТО. Если мы хотим сохранить эту практику, было бы уместно запретить Венгрии участвовать во всех этих встречах. В каждом поколении есть свой Ким Филби», — высказался литовский министр.

Заметим, что Филби — один из руководящих офицеров британской разведки, одновременно подпольный коммунист и советский шпион, который работал на разведку СССР с 1933 года.

И Филби, и Сийярто получали высшую награду СССР/России для иностранцев — орден Дружбы. Венгерского министра официально наградил президент Владимир Путин, а сам орден ему вручил Лавров 30 декабря 2021 года.

Попытки Сийярто заблокировать санкции ЕС против «теневого флота» РФ

В другом разговоре Сийярто сообщил заместителю министра энергетики РФ Павлу Сорокину, что пытается заблокировать ключевой пакет санкций ЕС против российского «теневого флота». Также он предлагал исключить отдельные российские банки из санкционных списков.

Во время телефонного разговора 30 июня 2025 года венгерский министр пожаловался, что ЕС не предоставил ему документы по санкциям против компании 2Rivers из Дубая, которая торгует российской нефтью.

«Потому что они говорят, что не видят явных венгерских интересов, поэтому Венгрия не может на законных основаниях требовать исключения их из списка», — пояснил он.

По данным ЕС, компания 2Rivers (ранее Coral Energy) была важным элементом схем продажи российской нефти через «теневой флот» и скрывала ее происхождение от «Роснефти», которая находится под санкциями США. В дальнейшем нефть продавали по ценам выше установленного ограничения, что обеспечивало значительные доходы российскому военно-промышленному комплексу. В декабре 2024 года Великобритания ввела санкции против этой компании.

Сийярто рассказал РФ детали переговоров по 18-му пакету санкций ЕС

После неудачи с 2Rivers Сийярто рассказал Сорокину детали переговоров по 18-му пакету санкций ЕС. Он отметил, что голосование задерживается из-за позиции Венгрии и Словакии, которые требовали «сделать исключение» и «позволить нам продолжать закупать российский газ и нефть».

Заметим, что 18-й пакет санкций Еврокомиссия предложила 10 июня 2025 года, а уже 23 июня Сийярто публично заявил о его блокировании Венгрией и Словакией. Официально это объясняли реакцией на планы ЕС постепенно отказаться от российских энергоносителей. В то же время в разговорах с российской стороной звучали другие аргументы.

«Я делаю все возможное, чтобы это повторилось. Дело в том, что я уже исключил из списка 72 организации, а их было 128. Я пытаюсь продолжать, но должен сказать, что это в интересах Венгрии. Если они [сотрудники Сорокина] смогут помочь мне выявить прямые и негативные последствия для Венгрии, я буду очень благодарен, потому что, если я смогу показать что-то подобное, вы предоставите мне совсем другие возможности», — заявил Сийярто.

Это свидетельствует, что глава венгерского МИД не только использовал аргументы, подготовленные Россией, но и сам инициировал их получение для ослабления санкций.

Отдельно обсуждали и российские банки.

«Поделитесь со мной названиями этих банков, я смогу проверить, есть ли они в списке, я проверю правовые основания, а потом сделаю все возможное. Я знаю, что они хотят включить в список Санкт-Петербургский банк, который мне удалось исключить; они также хотели включить еще один банк, связанный с проектом "Пакш", и мне удалось его исключить», — рассказывал Сийярто.

После нескольких недель задержек ЕС в конце концов принял 18-й пакет санкций 18 июля 2025 года. В список вошла и компания 2Rivers, что привело к началу ее свертывания. Ограничения также существенно ударили по российскому «теневому флоту». В то же время остается открытым вопрос, каким мог бы быть эффект без действий венгерской стороны.

Ни Лавров, ни Сийярто не ответили на запросы журналистов о комментариях.

Напомним, ранее в марте WP сообщило, что Сийярто годами тайно отчитывался Лаврову о закрытых заседаниях ЕС прямо во время перерывов. По словам чиновников европейской безопасности, это фактически позволяло Москве незримо присутствовать на каждой встрече. Кроме этого, с 2022 года Сийярто совершил уже 16 визитов в РФ, последний раз встретившись с Путиным в марте.

Сийярто подтвердил, что регулярно контактирует с Лавровым во время закрытых заседаний ЕС, хотя ранее Будапешт это отрицал. Министр назвал такие звонки нормальным элементом дипломатии и консультаций с партнерами, поскольку решения Брюсселя влияют на внешние связи Венгрии. Еврокомиссия назвала эти отчеты «тревожными» и потребовала объяснений, однако Сийярто отверг обвинения в нарушении секретности, заявив, что на министерских встречах не обсуждают секретную информацию, а никаких протоколов безопасности относительно телефонов в зале не существует.