«Прослушка» в кабинете Садового: нардеп сделал грустное предположение

Андрей Садовый

Народный депутат Роман Костенко не верит, что к прослушиванию мэра Львова Андрею Садовому причастны российские спецслужбы.

Об этом Костенко сказал в эфире «Эспрессо».

Депутат предположил, что прослушивающее устройство установило некий украинский правоохранительный орган.

«Я когда-то был у Андрея Садового с рабочим визитом в его кабинете, поэтому хорошо представляю, как там все обустроено. У него есть приемная, и на входе дежурят люди. Учитывая формы и методы, обычно используемые в подобных случаях, я считаю, что прослушивающее устройство установил какой-то украинский правоохранительный орган. Не верю, что в этом причастны пророссийские силы», — подчеркнул Костенко.

Нардеп советует Садовому обратить внимание на свою обстановку: кто имеет доступ в кабинет и кто осуществляет дежурство. Ведь речь идет об ограниченном круге лиц. Костенко предположил, что вероятно, кто-то имел официальный доступ ночью и несколько часов времени, чтобы осуществить установку устройства.

«Или же, если это устройство проходило ремонт, нужно выяснить, где именно это происходило и не было ли его модифицировано в тот момент. Также следует выяснить, кто из лиц регулярно находится в кабинете или в здании, и кто мог допустить туда посторонних. Все довольно просто: если есть желание, правоохранительные органы вполне могут это выяснить — это не так уж сложно», — подытожил Роман Костенко.

Напомним, что вчера, 17 сентября, в кабинете мэра Львова Андрея Садового нашли «прослушку».