"Просто подождите": Трамп дал заверения по войне в Украине

Встреча Зеленского и Трампа / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что ему удастся остановить войну между РФ и Украиной.

Об этом глава Белого дома сказал на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

«У нас никогда не было президента, который бы решил хотя бы одну войну. Многие начинают войны, но не заканчивают их. <…> Я люблю заканчивать конфликты. В этом (войне в Украине — Ред.) будет достигнут успех. Подождите», — заявил президент США.

Трамп продолжил рассказывать о своих посреднических усилиях по урегулированию различных конфликтов по всему миру.

«Это номер девять. Ладно, это будет номер девять для меня. Я разгадал восемь, включая Ближний Восток… Я не получил Нобелевскую премию… поэтому меня не волнует все это. Меня просто волнует спасение жизней. Но это будет номер девять», — сказал он.

Президент США заявил, что урегулирование ситуации на Ближнем Востоке было сложнее, чем прекращение войны в Украине.

«Война на Ближнем Востоке была гораздо сложнее. Теперь у нас есть отличный шанс. Президент Зеленский хочет прекращения войны. Надеюсь, и Путин захочет того же», — сказал Трамп.

«Надеюсь, мы сможем закончить войну, прежде чем начнем передавать „Томагавки“ Украине. Думаю, мы близки к этому», — добавил он.

Напомним, что началась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Во время пресс-конференции Трамп дал ответы на ряд вопросов: