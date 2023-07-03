Просто сейчас Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Саакашвили – Зеленский

Владимир Зеленский призвал официальный Тбилиси передать Украине Саакашвили для лечения, а также попросил партнеров не игнорировать его состояние.

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия убивает третьего президента Грузии и украинского гражданина Михеила Саакашвили руками грузинских властей. Он поручил МИДу вызвать посла Грузии и выразить ему протест.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

Президент подчеркнул, что Украина неоднократно призывала Грузию "прекратить издевательство" и договориться о возвращении Саакашвили на украинскую территорию. Разные варианты помощи также предлагали партнеры в сотрудничестве с Украиной.

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"Сегодня я поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей", — сообщил он.

Зеленский призвал официальный Тбилиси передать Украине Саакашвили для лечения, а также попросил партнеров не игнорировать его состояние и "спасти человека".

"Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь — это базовая европейская ценность", — напомнил президент.

Напомним, 3 июля Саакашвили впервые за несколько месяцев дистанционно участвовал в заседании суда и продемонстрировал, насколько потерял. В настоящее время он находится в клинике Вивамед в Тбилиси.

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