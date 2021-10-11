Просят прекратить голодовку: сторонники Саакашвили собрались возле стен тюрьмы

Его адвокат считает, что голодовка необратимо может привести к смерти Саакашвили.
После заявления личного врача об ухудшении состояния здоровья из-за голодовки экс-президента Грузии Михеила Саакашвили возле стен тюрьмы в городе Рустави, где содержат политика, собрались его сторонники. Они попросили третьего президента страны прекратить голодовку.
Об этом информирует грузинский оппозиционный телеканал "Мтавари архи".
Гендиректор телеканала и в то же время адвокат политика Ника Гварамия заявил, что голодовка необратимо может привести к смерти Саакашвили, если уже в ближайшие часы ему не окажут медицинскую помощь.
"Я завтра встречусь с Михеилом Саакашвили в тюремной камере, и мы должны сделать все возможное, чтобы спасти его жизнь. Нам он нужен живой, нам не память нужна о нем", - заметил Гварамия. По его словам, бывший президент в эти минуты смотрит у себя в камере телеканал "Мтавари архи".
Также председатель партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия считает, что Саакашвили должен прекратить голодовку.
"Он нужен Грузии", - заявил Мелия.
Он добавил, что 14 октября соратники Саакашвили соберутся на проспекте Руставели и потребуют его освобождения.
Добавим, что 1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.
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