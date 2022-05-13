Протест в Бундестаге: во время выступления Шольца по Украине депутаты коалиции покинули зал

Протест в Бундестаге: во время выступления Шольца по Украине депутаты коалиции покинули зал

Во время выступления канцлера Германии Олафа Шольца, когда тот отвечал на вопрос о политике по Украине, из зала вышли несколько депутатов Свободной демократической партии, входящей в коалицию.

Шольц был приглашен председателем комитета Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, чтобы объяснить свою политику по Украине и ответить на вопросы депутатов.

Об этом сообщает Spiegel.

Среди покинувших зал депутатов был и спикер фракции по вопросам политики безопасности Маркус Фабер. Он написал в Сети, что Шольц имел возможность объяснить свое поведение в отношении Украины перед комитетом.

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"К сожалению, много ответов не было дано. Я надеюсь, что мы сможем это наверстать. Его разворот абсолютно правильный. Его нужно реализовать как можно быстрее", – написал Фабер.

Однако позже депутат сменил свою риторику и опроверг протест.

"Из-за следующих встреч члены моей группы постепенно вынуждены были покинуть заседание комитета. Мне очень жаль, что сложилось другое впечатление, которое я этим категорически отвергаю", – заявил Фабер.

Он также выразил благодарность канцлеру "за конструктивный обмен".

"Сегодня в очередной раз стало ясно, что коалиция едина в решении о поставках в Украину тяжелого вооружения. Сейчас мы быстро реализуем то, что инициировали в Бундестаге", – заявил спикер фракции по вопросам политики безопасности.

В свою очередь Штрак-Циммерманн осторожно раскритиковала действия своих однопартийцев, назвав их "необычными". В то же время депутат призвала не преувеличивать значение протеста для коалиции.

В то же время СДПГ Шольца возмутилась из-за протеста свободных демократов.

"Это меня удивило. В то время не было абсолютно никаких причин выходить недовольными. На каждый вопрос канцлер отвечал очень объективно. И было бы проявлением вежливости остаться на пять минут до конца, тем более что весь сеанс прошел очень спокойно", – сказал однопартиец канцлера Джо Уайнгартен.

Напомним, 12 мая в Офисе президента Украины сообщили, что до сих пор ждут визит Шольца и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

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