Протестующие ворвались в Палат представителей США, требуя прекращения огня со стороны Израиля

Протестующие, призывавшие к прекращению огня между Израилем и ХАМАС, были арестованы в офисном здании Палаты представителей.

Большая группа протестующих попала в офисное здание Палаты представителей, требуя прекращения огня со стороны Израиля, в результате чего были арестованы несколько человек, сообщила полиция Капитолия.

Об этом пишет The Hill.

Позже трем протестующим было предъявлено обвинение в «нападении на полицейского», — сообщила полиция Капитолия США в сообщении на X, ранее называвшемся Twitter.

"Демонстрации запрещены в зданиях Конгресса", — заявила полиция Капитолия в посту раньше того же дня. "Мы предупреждали протестующих прекратить демонстрацию, а когда они не подчинились, мы начали их арестовывать".

Протест начался в полдень перед Капитолием. Демонстранты призвали Конгресс принять меры по прекращению огня между Израилем и ХАМАС, который контролирует Сектор Газы.

Протестующие скандировали «Прекратите огонь сейчас», держа транспаранты с тем же сообщением.

Полиция Капитолия не озвучила количество арестов, но сообщила, что перекрытия дорог и аресты продолжаются.

Возле Капитолия собралась большая толпа, чтобы «поддержать тех, кого арестовали внутри».

Несколько законодателей-республиканцев подвергли критике обращения протестующих.

Один из конгрессменов рассказал, что его табличку «Я поддерживаю Израиль», размещённую возле его офиса в Капитолии, разорвали во время протестов.

«Вот что происходит, когда нереалистичные, необразованные люди, которые хотят поддержать убийство невинных израильтян, невинных евреев... они хотят войти в это здание Капитолия и сеять хаос, сносить и уничтожать государственную собственность, потому что у них нет понятия, что происходит на Ближнем Востоке они хотят обвинить Израиль», – сказал Рэнди Вебер.

Вооруженный сержант Палаты представителей предупредил членов о том, что пункты входа в офисные здания Палаты представителей ограничены только законодателям и персоналу «из-за действия Первой поправки на территории Капитолия».

Напомним, что президент Джо Байден считает, что удар по больнице Аль-Ахли в Газе, где погибли сотни человек, нанес не Израиль, а другая сторона.

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